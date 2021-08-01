الأورمان تجري 7640 عملية قلب مفتوح وقسطرة بالشرقية وأسوان وبني سويف

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية نفذت عدد 240 عملية جراحية وقسطرة علاجية، مجانًا، لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة أسوان، و3300 عملية بمحافظة الشرقية، و4100 عملية بمحافظة بني سويف، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

وأشار «شعبان» إلى أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، خاصة علاج مرضى القلب، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، ما يضاعف معاناة المرضى غير القادرين من أهالي المحافظتين.

وأشار «شعبان» إلى أن جمعية الأورمان تعلن عن استقبال جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية، أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

وأوضح شعبان أن الجمعية مؤخرا قامت باستحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب حيث تمكن الجميع من المساهمه لعمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ 36000 جنيه، ويمكن تقسّيطها على 10 شهور (3600 جنيه شهريًا)، أوبالمناصفة بالتقسيط وذلك من خلال التبرع بنص ثمن العملية ولمدة 10 شهور، أو بسهم القلب بـ250 جنيه.

يذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن في إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تمامًا.

وكان مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة أسوان ، انتهي خلال الأيام الماضية من توزيع لحوم 40 عجلا بلديا تم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق .