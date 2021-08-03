استجابة لشكواها..محافظ قنا يصطحب مواطنة للمستشفى الجامعي في سيارته

في استجابة فورية لشكوى سيدة بمدينة قنا، بشأن حاجة زوجها لإجراء عملية جراحية، انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إلى مستشفى قنا الجامعي برفقة المواطنة، بعد استقباله لها في مكتبه، صباح اليوم، وتأكد من الإجراءات التي تتخذها المستشفى بشأن حالة زوجها.

وكان في انتظارهما الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي الذي وعد بمتابعة حالة المريض وإنهاء كافة الفحوصات اللازمة له، موصيا الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملتها، وتوفير كافة سبل الراحة لها أثناء فترة حصول زوجها على الخدمة الطبية بالمستشفى.

يذكر أن محافظ قنا والقيادات التنفيذية بالمحافظة استقبلوا صباح اليوم، عددا من الطلبات المقدمة من المواطنين في إطار سياسية الباب المفتوح التي تتبناها المحافظة من خلال تلقي شكاوى المواطنين عبر مجموعة من الوسائل وعلى رأسها لقاء المحافظ للمواطنين بمكتبه يوميا بدءا من الساعة الثامنة وحتي الساعه الحادية عشر صباحا.

كان محافظ قنا، أجرى جولة تفقدية مساء أمس الأثنين لمتابعة شكاوى المواطنين بنجع سالم التابع لقرية كرم عمران بخصوص ضعف مياه الشرب ، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل عاجل وسريع للتخفيف عن كاهل المواطنين، رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأشرف أنور القائم باعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية .

ووجه محافظ قنا بضرورة توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق المحرومة بالقرية من خلال وضع حلول عاجلة لها، مشيرا إلى أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بتوصيل البنية الأساسية والمرافق العامة للمواطنين بكافة المدن والقرى والنجوع ، من خلال وضع خطط عاجلة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة وتوفير الحياة الكريمة لهم ، مشددا على ضرورة تذليل كافة التحديات التي قد تقف عائقا في طريق التنمية والإصلاح بالمحافظة ، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية .