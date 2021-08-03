الحماية المدنية تسيطر على حريقين في مخبز وجراج بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريقين منفصلين اندلع أحدها في مخابز، وامتد لمنزل مجاور له، بدائرة قسم أول، وحريق آخر بجراج مدينة سوهاج الجديدة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الحماية المدنية، بورود بلاغًا باندلاع حريق في أحد المخابز، وبحسب البيان تبين نشوب الحريق بمخبز ومعجنات ملك المدعو «وليد. ع. ح. ع»، 36 عامًا، وامتد لمنزل «صبري. م. ع»، 77 عامًا، بالمعاش، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وبسؤالهما، أفادا بمضمون ما تقدم ورجحا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالمخبز، ونفيا الشبهة الجنائية، ونتج عن الحريق، احتراق واجهة المخبز وبعض المنقولات المنزلية، والأثاث ولم تحدث أية خسائر في الأرواح.

كما تلقى مدير الأمن، إخطارا بنشوب حريق آخر بسيارة في جراج جهاز مدينة سوهاج، وتم إخماد النيران لمعرفة قوات الحماية المدنية، وتبلغ لمديرية أمن سوهاج، نشوب حريق داخل جراج مدينة سوهاج الجديدة.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بسيارة نقل تابعة لجهاز مدينة سوهاج الجديدة أثناء تواجدها بجراج الجهاز، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مسؤول إدارة الحركة بجهاز مدينة سوهاج الجديدة «ناصر. ف. ع»، 53 عامًا، يقيم بناحية دائرة مركز جهينة، قرر مضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من الوصلات الداخلية للسيارة، وتحرر محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.