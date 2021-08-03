وزير النقل يترأس أعمال عموميتي «المصرية لصيانة الطرق والمطارات»

ترأس المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، وذلك بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وشهد الاجتماع استعراض ما نفذته الشركة من أعمال، حيث بلغت إيرادات الشركة عن الفترة من 1/1/2020 حتى 31/12/2020 مبلغ 461.85 مليون جنيه بزيادة قدرها 369.63 مليون جنيه عن العام المالي السابق البالغ 92.22 مليون جنيه، وحققت الشركة صافي ربح مقداره 63.48 مليون جنيه عن نفس الفترة مقابل 10.62 مليون جنيه عن العام المالي السابق بزيادة قدرها 497.74%.

وجرت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية، إضافة إلى تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة، بإضافة غرض لهدف الشركة الرئيسي، وهو تصنيع المستحلبات والمنتجات البيتومينية المرتبطة بنشاط الشركة، لشراء الشركة وحدة تصنيع مستحلبات أسفلتية لإنتاج المستحلبات البيتومينية والخلطة الباردة، استكمالا لمنظومة الصيانة التي تعمل بها الشركة، واستعراض المعدات الحديثة بالشركة بعد موافقه رئاسة الوزراء على تخصيص 339 مليون جنيه لصالح الشركة، لشراء معدات حديثة ومتطورة، وهي معدات إعادة التدوير FDR- CIR.

وأكد الوزير، أنّ القيادة السياسية وجّهت بالتوسع في استخدام تقنيات الميكروسيرفس للطرق والمطارات، والتوسع في استخدام منظومة إعادة التدوير FDR- CIR لرفع كفاءة صيانة الطرق الداخلية بالمحافظات، وضرورة الاستغلال الأمثل لهذه المعدات، باعتبار أنّ شركة الصيانة الذاتية هي الرائدة بمصر في مجال استخدام التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة تدوير طبقات الرصف، والتي تعد هي مستقبل مشروعات صيانة الطرق بالدولة.

وشدد وزير النقل، على أهمية وضع خطة تطوير طموحة للشركة، تتواكب مع الطفرة الكبيرة في مجال الطرق بمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع ضرورة فتح أسواق خارجية للشركة للعمل بها في أفريقيا والوطن العربي.

يذكر أنّ شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات، إحدى شركات وزارة النقل، وهي متخصصة في أعمال الصيانة الذاتية لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات، من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة التدوير والمعالجة السطحية.