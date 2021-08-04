وزير التعليم: حرمان 28 طالبا من امتحانات الثانوية عامين متتاليين

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رصد 234 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021، لافتا إلى أنه تمّ حرمان 28 طالبًا من دخول الامتحانات عامين متتاليين، بسبب تداولهما أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء الامتحانات، مؤكدا أنَّ امتحانات الثانوية العامة مرت بسلام دون حدوث أي مشكلات قد تذكر.

وزير التعليم: رصدنا 234 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، اعتمدت جميعها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، في جميع الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية، مؤكّدًا أنَّ جميع اللجان الامتحانية كانت معقمة تمامًا، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، منوها بأن جميع محاضر الغش تم تحويل جميعها للنيابة العامة.

شوقي: تحويل جميع محاضر الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021 للنيابة العامة

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 تسير بصورة منتظمة، وأن أعمال التصحيح تتم إلكترونيا، مؤكدا أنه سيتم توزيع 700 ألف تابلت على طلاب الثانوية العامة دفعة 2021-2022، منوها بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التلاعب بنتائج امتحانات الثانوية العامة، ومن يردد هذا الكلام فهو كاذب وافتراء.

وزير التعليم: الحديث عن تلاعب نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021 كذب وافتراء

وأشار شوقي، إلى أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، سيتم إعلانها منتصف أغسطس الجاري، مؤكدا أن الوزارة لم ترصد أي معوقات أو مشكلات تؤثر على سير العملية الامتحانية، موضحا أن امتحانات الثانوية العامة العام المقبل ستكون شبيهة بالعام الحالي، من حيث نهج الأسئلة، واعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.