بـ 700 ألف وحدة.. «كيا» تحقق أرقام مبيعات تاريخية خلال يوليو

أعلنت شركة «كيا أمريكا»، اليوم، عن مبيعات قياسية لشهر يوليو 2021، بلغت 70،099 وحدة، بعد أفضل مبيعات الشركة في النصف الأول من العام في التاريخ يناير إلى يونيو 2021، حيث تخلل شهر يوليو، أفضل مبيعات على الإطلاق لسيارة كرنفال «MPV» وأفضل عروض يوليو من «K5 وسبورتاج وتيلورايد».

وبحسب الشركة ارتفعت مبيعات يوليو بنسبة 34% على أساس سنوي، حيث سجلت كرنفال MPV، زيادتها الرابعة على التوالي على أساس شهري، مسجلة أعلى أداء شهري للمبيعات منذ طرحها.

قال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لكيا أمريكا الشمالية، وكيا أمريكا: «تواصل كيا البناء على الزخم من تحطيم الرقم القياسي في النصف الأول من خلال تسجيل رقم قياسي آخر، حيث باعت كيا أكثر من 74% من مخزوننا المتاح في يوليو مقارنة بـ 34% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو انعكاس قوي لاهتمام المستهلك القوي بالعلامة التجارية».

واستكمالا لمبيعات شهر يوليو التي حطمت الرقم القياسي، تم تكريم كيا بجوائز وتقديرات مرموقة في الصناعة، منها:

حصلت سيارة السيدان الرياضية (ستينجر 2022) على جائزة معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة IIHS، جائزة أفضل اختيار للسلامة، كما حازت (K5) على لقب السيارة المتوسطة الحجم الأكثر إرضاءً، و(تيلورايد) السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة الأكثر إرضاءً من «AutoPacific»، في حفل توزيع جوائز إرضاء المركبات لعام 2021.

ويتم اختيار السيارات الفائزة بناءً على القياس الموضوعي لرضا المالك، فيما يتعلق بـ 36 سمة فردية للطراز، تتراوح من أداء القيادة والميزات إلى سهولة الجلوس والراحة والتصميم الداخلي.

ويقع مقر كيا أمريكا الرئيسي في إيرفين بولاية كاليفورنيا، وتم إجراء دراسات استقصائية عالية الجودة وتم الاعتراف بها كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية، وتضم أكثر من 750 تاجرًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي التي يتم تجميعها في أمريكا.