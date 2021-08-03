قواعد اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، قواعد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات الفنون الجميلة «فنون، عمارة» للطلاب المقيدين بالثانوية العامة هذا العام فقط، حيث تبدأ الاختبارات اعتبارا من السبت الموافق 7/8/2021 وتستمر حتى يوم الخميس 19/8/2021.

ويبدأ التسجيل للاختبارات وتحديد موعد اداء الاختبار الكترونيا اعتبارا من الخميس الموافق 5/8/2021 عن طريق موقع مكتب التنسيق الالكتروني // tansik.egypt.gov.eg/application، وذلك لطلاب 11 محافظة وهي محافظات: « الدقهلية - دمياط - الشرقية - الاسماعيلية - بور سعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - السويس - كفر الشيخ - الغربية – المنوفية».

اختبار قدرات الفنون

يشمل اختبار قدرات الفنون محورين، محور الرسم والدرجة العظمى له 60 درجة ومحور التصميم والدرجة العظمى له 40 درجة.

زمن الاختبار في المحورين: ساعتين ونصف فقط.

الأدوات المطلوبة:

أقلام رصاص بدرجات مختلفة – ممحاة، وأقلام فلوماستر، ألوان خشبية، وأدوات هندسية - مسطرة، مثلث، برجل

اختبار قدرات العمارة

محور الرسم المعماري والدرجة العظمى له 70 درجة.

محور التشكيل والابتكار والدرجة العظمى له 30 درجة

زمن الاختبار في المحورين: ساعتين ونصف فقط.

الأدوات المطلوبة

أقلام رصاص بدرجات مختلفة - ممحاة، أفلام فلوماستر وألوان خشبية. وادوات هندسية - مسطرة 60 سم، مثلثين 30/60 و45/45 برجل.

ويشترط لنجاح الطالب أو الطالبة حصوله في الاختيار على 60 % من إجمالي درجات المحورين.

ويجري التسجيل عن طريق دخول الطالب على صفحة تسجيل اختبارات القدرات وتحديد الاختبار خلال الفترة المقررة بنفسه ثم يقوم بطباعة ايصال التسجيل الذي حدد له فيه تاریخ آداء الاختبار.

ويتوجه الطالب أو الطالبة الى الكلية قبل الموعد المقرر له لآداء الاختبار فيه بيوم واحد على الاقل ومعه المستندات التالية: «ايصال التسجيل الذي حدد فيه تاريخ اداء الاختبار، رقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه، وعدد صورة شخصية، وصورة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد، والمصروفات المحددة من المجلس الأعلى للجامعات للاختبار والتي لم يتم تحديد قيمتها حتى الآن».