375 شهادة مؤمنة في أول يومي عمل بمركز تطعيم المسافرين في الفيوم

أعلن الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية، اليوم، عن استخراج 375 شهادة مؤمنة خاصة بلقاح كورونا للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وذلك خلال أول يومين عمل في مركز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا واستصدار الشهادات المؤمنة بمديرية الصحة بالفيوم، لمن حصلوا على جرعة أولى من اللقاح أو حصل على الجرعتين، والذي يعمل من السبت إلى الخميس من كل أسبوع بدءاً من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، فيما يكون يوم الجمعة أجازة رسمية للمركز.

وكيل صحة الفيوم يتفقد مركز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا

وتفقد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، مركز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا، بديوان عام مديرية الصحة، للاطمئنان على سير العمل، كما قام بالرد على استفسارات المواطنين، موجهاً العاملين بالمركز إلى ضرورة بذل مجهود كبير في إنهاء استصدار الشهادات المؤمنة بسرعة حتى لا يتم تعطيل مصالح المسافرين.

مركز تطعيم المسافرين.. شروط الحصول على شهادة مؤمنة

في سياق متصل، كشفت الدكتورة نشوى مصطفى مدير مركز تطعيم المسافرين، عن الشروط المطلوبة للحصول على الشهادة المؤمنة من مركز تطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا بمديرية الصحة بالفيوم، والمتمثلة في التالي:

-جواز سفر ساري

- بطاقة شخصية سارية (للمصريين فقط)

- كارت تطعيم يفيد بالحصول على جرعة أو جرعتين من التطعيم مدون عليه الرقم التسجيلى (20 رقم)

- فيزا لتحصيل المبلغ المالي (100جنيه للمصريين) و(10 دولار أو ما يعادلها حسب سعر الصرف للأجانب)

مركز تطعيم المسافرين.. 153 شهادة مؤمنة في أول يوم عمل

وأوضحت مدير مركز تطعيم المسافرين، أنّه جرى استصدار 153 شهادة مؤمنة للمواطنين الراغبين في السفر والحاصلين على جرعة أولى أو جرعتين من لقاح فيروس كورونا في أول يوم عمل بالمركز.

مركز تطعيم المسافرين.. 204 شهادات مؤمنة في ثاني يوم عمل

كما أشارت مدير مركز تطعيم المسافرين، إلى إصدار 204 شهادات مؤمنة معتمدة من مركز إصدار الشهادات المؤمنة بالمديرية.