بعد مرور 15 عاما.. حل مشكلة تعثر جمعيتي «صائدي الأسماك» بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن حل مشكلة تعثر الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك في بحيرة قارون، بالإضافة إلى الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك في وادي الريان، من خلال سداد قرض الصندوق الاجتماعي للتنمية والمعروف حالياً بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، عام 2007، حيث حصلت الجمعيتين على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية، بلغت قيمته 900 ألف جنيه لكل جمعية، وذلك ضمن مشروع تخفيف حدة الفقر، وبسبب توقف الصيد إثر ظهور طفيل الأيزوبودا لم يتمكن الصيادون من السداد.

أزمة جمعيتي صائدي الأسماك بقارون والريان قائمة منذ 15 عاماً

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ تلك الأزمة يرجع تاريخها إلى ما يقرب من 15 عاماً، حيث حصلت الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة قارون، والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بوادي الريان، على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حالياً، عام 2007 بقيمة 900 ألف جنيه لكل جمعية، ضمن مشروع تخفيف حدة الفقر.

أزمة جمعيتي صائدي الأسماك بقارون والريان بسبب الأيزوبودا

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّه تم صرف هذه المبالغ للصيادين وأسرهم، إلا أنّ الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير أدت إلى تعثر الصيادين في سداد المبالغ المالية التي حصلوا عليها، فضلاً عن توقف أعمال الصيد في بحيرة قارون بسبب انتشار طفيل «الأيزوبوديا»، الأمر الذي حدا بالكثير من الصيادين إلى الهجرة لمناطق أخرى مثل أسوان وحلايب وشلاتين والاسكندرية والسويس، مما تسبب في إعاقة الجمعيتين عن تحصيل أقساط القروض من الصيادين.

حل أزمة جمعيتي صائدي الأسماك بقارون والريان

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه بعرض المشكلة على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجّه بسرعة اتخاذ اللازم لحل المشكلة، حفاظاً على الاستقرار الأسري والمعيشي للصيادين وأسرهم، لافتاً إلى أنّ الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عقد عدد من الاجتماعات مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتخفيض الفوائد المقررة على الجمعيتين نظراً لتدني الحالة الاقتصادية للصيادين، ووافق الجهاز على إعفاء الجمعيتين من غرامات التأخير والفوائد المقررة والمصروفات القضائية، وجدولة المبلغ المتبقي من المديونية على سنة بدون فوائد.