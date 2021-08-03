بعد مرور 15 عاما.. حل مشكلة تعثر جمعيتي «صائدي الأسماك» بالفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
11:13 ص | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
بعد مرور 15 عاماً.. حل مشكلة تعثر جمعيتي صائدي الأسماك بقارون والريان
أعلنت محافظة الفيوم، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن حل مشكلة تعثر الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك في بحيرة قارون، بالإضافة إلى الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك في وادي الريان، من خلال سداد قرض الصندوق الاجتماعي للتنمية والمعروف حالياً بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، عام 2007، حيث حصلت الجمعيتين على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية، بلغت قيمته 900 ألف جنيه لكل جمعية، وذلك ضمن مشروع تخفيف حدة الفقر، وبسبب توقف الصيد إثر ظهور طفيل الأيزوبودا لم يتمكن الصيادون من السداد.
أزمة جمعيتي صائدي الأسماك بقارون والريان قائمة منذ 15 عاماً
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ تلك الأزمة يرجع تاريخها إلى ما يقرب من 15 عاماً، حيث حصلت الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة قارون، والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بوادي الريان، على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حالياً، عام 2007 بقيمة 900 ألف جنيه لكل جمعية، ضمن مشروع تخفيف حدة الفقر.
أزمة جمعيتي صائدي الأسماك بقارون والريان بسبب الأيزوبودا
وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّه تم صرف هذه المبالغ للصيادين وأسرهم، إلا أنّ الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير أدت إلى تعثر الصيادين في سداد المبالغ المالية التي حصلوا عليها، فضلاً عن توقف أعمال الصيد في بحيرة قارون بسبب انتشار طفيل «الأيزوبوديا»، الأمر الذي حدا بالكثير من الصيادين إلى الهجرة لمناطق أخرى مثل أسوان وحلايب وشلاتين والاسكندرية والسويس، مما تسبب في إعاقة الجمعيتين عن تحصيل أقساط القروض من الصيادين.
حل أزمة جمعيتي صائدي الأسماك بقارون والريان
وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه بعرض المشكلة على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجّه بسرعة اتخاذ اللازم لحل المشكلة، حفاظاً على الاستقرار الأسري والمعيشي للصيادين وأسرهم، لافتاً إلى أنّ الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عقد عدد من الاجتماعات مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتخفيض الفوائد المقررة على الجمعيتين نظراً لتدني الحالة الاقتصادية للصيادين، ووافق الجهاز على إعفاء الجمعيتين من غرامات التأخير والفوائد المقررة والمصروفات القضائية، وجدولة المبلغ المتبقي من المديونية على سنة بدون فوائد.