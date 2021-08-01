أمانة مسعف تنقذ مصابا مرتين.. أعاد 64 ألف جنيه وكروت شحن لأهله بالفيوم

أعاد مسعف وسائق سيارة إسعاف، ضمن مرفق إسعاف الفيوم، أمانة ضخمة بلغ قدرها 64 ألف جنيه، بالإضافة إلى كمية كبيرة من كروت شحن الهواتف المحمولة، تقدر بمبلغ مالي كبير، لصاحبها الذي تعرض لحادث تصادم خلال قيادته دراجة بخارية، بعدما اصطدمت به سيارة ميكروباص وتسببت في إصابته بإصابات بالغة، فأنقذا حياته مرتين، الأولى بإسعافه، والثانية بالحفاظ على المبلغ المالي الضخم وكروت الشحن، وتسليمها لأهليته، بحضور شهود، نظرا لعدم استقرار حالة المُصاب، رافضين الحصول على أي مكافأة مقابل أمانتهم، ليضربا مثالاً رائعاً في الأمانة والإخلاص.

فريق إسعاف الفيوم يُسلم 64 ألف جنيه وكروت شحن لمصاب

وفوجئ الدكتور هاني همام مدير مرفق إسعاف الفيوم، وشعبان عويس مشرف عام الإسعاف بالفيوم، بحضور فريق إسعاف مكون من شخصين، وهم المسعف محمد سمير عبد الحميد، وسائق الإسعاف محمود محمد علي، يدخلون عليه ويبلغانه بعثورهما على مبلغ وقدره 64 ألف جنيه، وعدد ضخم من كروت شحن الهواتف المحمولة، يقدر بمبلغ مالي كبير، خلال نقلهم مصاب في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية، وإصابة قائد الدراجة البخارية بارتجاج في المخ، وسلّماه المبلغ المالي والكروت، تمهيدا لتسليمها لذوي المصاب.

64 ألف جنيه وكروت شحن.. الإسعاف تعيد الأمانة لصاحبها

وأخبر المسعف والسائق، مدير مرفق إسعاف الفيوم والمشرف العام، أنّ تلك الأمانة تعود لشخص يدعى مومن رجب بدوي حسن (39 سنة)، وأنّهم قاموا بنقله لمستشفى الفيوم العام إثر إصابته بارتجاج دماغي وحالته الصحية غير مستقرة، وعلى الفور تم استدعاء أسرة المصاب وشهود وجرى تسليمهم الأمانة كاملة التي تضمنت 64 ألف جنيهاً وكمية ضخمة من كروت شحن الهواتف المحمولة تابعة لشركتي إتصالات وفودافون.

أهالي مصاب يشكرون طاقم إسعاف الفيوم على أمانته

ووجه أهالي المصاب الشُكر لطاقم الإسعاف على أمانتهما وحفاظهما على ممتلكات المصاب بالإضافة إلى إنقاذهم لحياته بنقله للمستشفى في أسرع وقت، فيما أكد المسعف والسائق أنّ ما فعلوه من صميم عملهما.