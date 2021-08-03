"الحماية المدنية" تسيطر على حريق بجوار سور سجن المنصورة

شهد سجن المنصورة العمومي بمحافظة الدقهلية، اليوم، تصاعد أدخنة كثيفة من داخل سور السجن، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وأكد مصدر أمني أن الحريق شبّ ببعض المخلفات الموجودة بجانب السور، ولم تكن داخل السجن، ولم تؤثر على شيء بالداخل، وجميع نزلاء السجن بخير ولم يتأثروا بالدخان.

ورود بلاغ بنشوب حريق في سجن المنصورة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق وتصاعد أدخنة بسجن المنصورة العمومي.

السيطرة على حريق مخلفات داخل سور السجن

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجرت السيطرة على النيران وإخمادها، وقال مصدر أمني إن الحريق شبّ ببعض المخلفات الموجودة بجانب سور السجن، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف المصدر أن جميع نزلاء السجن بخير، ويبعدون عن مصدر انبعاث الدخان، مشيراً إلى أن قوات الحماية المدنية تدخلت وسيطرت على الحريق.