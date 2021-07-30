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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:02 ص | الجمعة 30 يوليو 2021
برج الحدي

برج الحدي

تسعى دائما فتاة برج الجدي لتحقيق أهدافها بثبات وصرامة وبلا أي خوف أو تردد، كما أن مواليد هذا البرج أشخاص يحبون العمل ويقدسون العائلة ولا يقبلون الإخفاقات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 30-7-2021 على الصعيد المهني

انتبه اليوم فالعناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك.. اصبر واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الجدي 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا، وينصحك الفلك بالحذر ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.

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