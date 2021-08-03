رابط التقدم للقبول بالمدن الجامعية للطلاب القدامى والجدد بجامعة الفيوم

أعلن الدكتور محمد سعيد أبو الغار، المكلف بتسيير أعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مساء اليوم الثلاثاء، فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات الجدد والقدامى اعتباراً من 1 أغسطس الجاري حتى 15 سبتمبر المُقبل، على أن يتم التقدم إلكترونياً طبقاً لقرار وزارة التعليم العالي من خلال الدخول على الموقع الرسمي للجامعة، منعاً للزحام أو التكدس في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها.

رابط التقدم للقبول بالمدن الجامعية بجامعة الفيوم

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، أنّ الجامعة خصصت رابطاً الكترونياً للتقدم بطلب الالتحاق بالمدن الجامعية للطلاب القدامى والمستجدين، ليتاح لهم التقدم بأوراقهم للقبول بالمدن الجامعية من خلال الرابط التالي:

(http://www.fayoum.edu.eg/SThous/admission2014.aspx)

التقدم للمدن الجامعية بجامعة الفيوم الكترونياً خطوة بخطوة

- يدخل الطالب على رابط التسجيل للمدن الجامعية.

- يضغط الطالب على تقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية.

- يختار الطالب الفئة سواء طلاب قدامى أو طلاب مستجدين.

- يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة كاملةً.

- يضغط الطالب على حفظ البيانات وإنهاء عملية التسجيل.

- يقوم الطالب بطباعة طلب الالتحاق.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، أنّه في حالة القبول يتم الاستعلام من خلال نفس الرابط ثم يتم تقديم الاستمارة للإدارة العامة للمدن الجامعية.

التقدم للقبول بالمدن الجامعية بجامعة الفيوم.. السعة الاستيعابية

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، أنّ السعة الاستيعابية للمدن الجامعية للطلاب تبلغ 1100 طالب بينما تبلغ السعة الاستيعابية للطالبات 1850 طالبة، مشيراً إلى أنّ إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير أجواء مناسبة للطلاب والطالبات في المدن الجامعية، وتوفر بيئة مناسبة للسكن والاستذكار.

وأكد تجهيز غرف السكن الجامعي وإدخال تحديثات عليها وإجراء كافة الإصلاحات اللازمة لها، استعداداً لاستقبال الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجامعي الجديد.