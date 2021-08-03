أستاذ جهاز هضمي: مصر أول دولة في التاريخ استخدمت المضادات الحيوية

قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني، إن مصر أول دولة في التاريخ عرفت المضادات الحيوية واستخدمتها، موضحا إن المصريين القدماء كانوا يستخدموا العفن المتواجد على الخبز لمعالجة الجروح.

وأضاف «منيسي»، خلال استضافته ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، اليوم الثلاثاء، أنه في عام 1992 اكتشف بعض العلماء وجود نوع من أنواع المضادات الحيوية بالمومياوات التي كان يفحصها هؤلاء العلماء لمعرفة معلومات أكثر عن طريقة التحنيط التي استخدمها المصريون القدماء للحفاظ على جثث موتاهم.

وأشار أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني، إلى أن العالم أجمع كان يبحث عن المضادات الحيوية خلال بعض الأوبئة التي انتشرت في العالم خلال السنوات الماضية، مثل الزهري، إلى أن عرفت الألمان طريقة صناعة المضادات الحيوية باستخدام الزرنيخ.

وفي سياق آخر، يستخدم حاليا الكثيرون الأدوية والمكونات التي تقوي أجهزة المناعة بشكل شره خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعلق «منيسي» على ذلك، مؤكدا أن إقدام الناس على ذلك يضعف أجهزتهم المناعية ولا يقويها كما يظنوا، ناصحا بعدم الاعتماد على تلك الأدوية أو المكونات كالزنك على سبيل المثال لفترات طويلة.

وتابع: «مينفعشي أخد الزنك طول الوقت، وفي ناس بتاخد حديد عمال على بطال»، مشددا أن الحديد يتسبب في نوع من البكتيريا التي تهاجم الجسم، وهذا أمر مضر للغاية وقد يتسبب في أمراض خطيرة.