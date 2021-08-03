52 فرصة عمل بالمنيا برواتب تصل لـ6 آلاف جنيه.. التفاصيل والشروط

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، توافر 52 فرصة عمل متاحة ضمن نشرة التشغيل التي تصدرها وزارة القوى العاملة، وذلك للعمل بجامعة «دراية» وشركة «الدقهلية جنوب الوادي للدواجن»، ومدرسة «طلائع المستقبل للغات» بمدينة المنيا الجديدة.

وتضمنت فرص العمل المتاحة التي أعلنت عنها إدارة بحوث العمال بمديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، ما يلي:

30 فرصة عمل بشركة الدقهلية جنوب الوادي للدواجن

- مطلوب 5 مهندسين زراعيين، حاصلين علي بكالوريوس زراعة، ودواجن، والعمر لايزيد عن 30 عامًا، براتب 2500 جنيه.

- 5 طباخين مؤهل متوسط.

- 20 عاملًا يجيد القراءة والكتابة، ومؤهل متوسط زراعي، إنتاج حيواني، براتب 2000 جنيه، شريطة ألا يزيد العمر عن 40 عامَا.

وتقع شركة الدقهلية جنوب الوادي للدواجن، بالكيلو 140 بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، علي بعد 3 كيلو مترات من كمين أبوقرقاص، ورقمها التأميني 2586398، والمدير المسؤول محمد مصطفى، والتواصل من خلال التليفون رقم «0862364359»، أو التوجه إلى منطقة القوى العاملة وسط - برج السلام بشارع سعد زغلول بمدينة المنيا- مكتب تشغيل المنيا- أو مجمع المصالح الحكومية بالمنيا، ويمكن التواصل من خلال الأرقام 086236236/ 0862362017.

14 فرصة عمل بجامعة دراية بالمنيا

- مطلوب 6 وظائف عضو هيئة معلمين «صيدلة- علاج طبيعي، وطبيبين اثنين في الأسنان، وأخصائين اثنين في إدارة أعمال، براتب 6000 جنيه، شريطة الحصول علي ماجستير في التخصص.

- 4 وظائف خدمات معاونة، بمؤهل متوسط، براتب 2300 جنيه، شريطة ألا يزيد العمر عن 35 عامًا.

وتقع جامعة «دراية»، بميدان دراية، بمدينة المنيا الجديدة، والرقم التأميني هو 2721564، المدير المسؤول محمد محمد، ويمكن التواصل علي التليفون رقم 0862362017.

8 فرص عمل بمدرسة طلائع المستقبل للغات بالمنيا الجديدة

- مطلوب 5 مدرسين مؤهل عال من الجنسين، على ألا يزيد العمر عن 50 عامًا، ويشترط الخبرة.

- مطلوب 3 مشرفات للباص، بمؤهل عال ومتوسط حتي عمر 30 عامَا، ويُحدد الراتب حسب المقابلة.

وتقع مدرسة طلائع المستقبل للغات بالحي السادس بمدينة المنيا الجديدة، الرقم التأميني 2756625، والمدير المسؤول مجدي عبد العظيم، ويمكن التواصل علي رقم التليفون 0862362017.

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