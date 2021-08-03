23553 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، قال فيه إن الميناء تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة، مشيرًا إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17325 طنًا، تشمل 8150 طن يوريا، و3980 طن رمل، و5145 طن فوسفات، و50 طن مخلفات بنجر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23553 طنًا، تشمل 1356 طن خشب زان، و12587 طن خردة، و750 طن ذرة، و6210 أطنان سكر، و2000 طن بذر فول صويا، و650 طن كبريتات صوديوم.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 978 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وبامية وملوخية وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وزيتون وينسون وفول)، وفواكه (عنب وفراولة وبرتقال)، وكلها تُصدر إلى كل من الإمارات والسعودية وإيطاليا وبلجيكا وأمريكا وسنغافورة وألمانيا.

ووصل عدد الحاويات الواردة إلى 640 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت إلى 2072 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 39920 طنًا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3913 شاحنة.

واحتفلت هيئة ميناء دمياط قبل أيام بمرور 35 عاماً على افتتاح وتشغيل الميناء للملاحة، وقال اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن الميناء افتتح عام 1986، ومنذ ذلك التاريخ شهد تطوراً كبيراً فى زيادة أعداد وأطوال الأرصفة وأعماقها، وكذلك افتتاح العديد من المشروعات الكبرى وآخرها المحطة المتعددة الأغراض التى شرفت بافتتاح رئيس الجمهورية لها بأطوال أرصفة تبلغ 680 مترًا وعمق 17مترًا لاستقبال أحدث أجيال سفن البضائع العامة.