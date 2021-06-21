231 حاوية خضروات وفاكهة مجمل حركة الصادر بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط مساء اليوم الاثنين، أن أرصفة الميناء استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 23 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25601 طناً، تشمل 1941 طن رمل، و3900 طن ملح، و1700 طن مولاس، و18060 طن فوسفات.

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28901 طناً، تشمل 2350 طن خشب زان، و1281 طن سلفات الصوديوم معبأ، و1020 طن حديد كمر، و1250 طن خردة، و23000 طن حبيبات حرق أفران صب.

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بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 231 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وخرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ريحان وبرسيم ونعناع)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وألمانيا وإسبانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسلوفينيا.

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بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 715 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1782 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 51655 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23091 طناً.

كما غادر قطار مكون من 20 عربة، بعد أن فرغ عدد 20 حاوية 40 قدماً، قادماً من 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4568 شاحنة.

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