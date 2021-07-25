استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19611 طنا شملت: 18200 طن فوسفات و1411 طن رمل.

49967 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49967 طنا شملت: 1395 طن خشب زان، و4614 طن إبلاكاش، و4708 أطنان حديد، و6800 طن خردة، و4437 طن فول، و3013 طن عدس، و20000 طن ذرة، و5000 طن ناتج حرق أفران.

535 حاوية مكافئة بميناء دمياط

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 515 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 535 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 747 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25014 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1369 شاحنة.

هذا وشهد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في وقت سابق، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط، والتي فازت الهيئة بتنظيمها، والممولة من مؤسسة التعاون عبر الحدود، التابعة للاتحاد الأوروبي.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب ممثلي كل من معهد تدريب الموانئ، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة حورس، والغرفة التجارية لمحافظة دمياط، والمدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة، وعدد من كبرى الشركات العاملة بميناء دمياط.