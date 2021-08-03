أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بدء التقديم في مدرسة النور للمكفوفين ببنها لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك للأطفال ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر.

وتستعرض «الوطن» المستندات والشروط المطلوبة للتقديم في مدرسة النور للمكفوفين ببنها، في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة النور للمكفوفين ببنها.. مرحلة رياض الأطفال

حددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الأوراق المطلوبة والخطوات الخاصة للتقدم لمدرسة النور للمكفوفين ببنها بمرحلة رياض الأطفال ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر، كالتالي:

- شهادة ميلاد الطفل الرقم القومي «كمبيوتر».

- 6 صور شخصية.

- صورتان لبطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.

- التوجه للمدرسة للتقديم بمقرها في بنها بجوار مركز شرطة بنها، على أن يكون أن يكون عمر الطفل 4 إلى 6 سنوات في أول أكتوبر للتقديم بالمدرسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة النور للمكفوفين ببنها.. الصف الأول الأبتدائي

حددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الأوراق المطلوبة، والخطوات الخاصة للتقدم لمدرسة النور للمكفوفين ببنها بالصف الأول الابتدائي بمدرسة النور للمكفوفين ببنها لذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصرالمستندات المطلوبة كالتالي:

- شهادة ميلاد الطفل الرقم القومي «كمبيوتر».

- 6 صور شخصية للطفل.

- صورتان لبطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.

- أن يكون عمر الطفل 6 - 8 سنوات في أول أكتوبر للتقديم بالمدرسة.

إجراءات صرف منحة دراسية للمتقدمين لمدرسة النور المكفوفين ببنها وطلاب المدرسة كالتالي:

- إثبات قيد مدرسي.

- شروط الحصول على الخدمة.

- أن يكون من عملاء الضمان الاجتماعي.

- إحضار مستند إثبات القيد من مدرسة حكومية بما في هذا المدارس الثانوية، على أن يتم تقديم المستدات المطلوبة بحيث الجهة المقدمة للخدمة بإجراء البحث المیداني من الوحدة الاجتماعیة ومكتب التأهیل الذي یتبعه محل السكن والموافقة على الطلب.

مبنى جديد لمدرسة النور للمكفوفين ببنها

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه يُجرى العمل علي قدم وساق في مبنى مدرسة النور للمكفوفين ببنها الجديد، والتي تضم 14 فصلًا دراسيًا بمبنى الدراسة يتكون من دور أرضي ودورين علويين، ومبنى آخر للإقامة يتكون من دور أرضي و 4 أدوار علوية، ويتكون من صالات للطعام ومغسلة ومطبخ بالدور الأرضي وعنابر نوم وصالات معيشية وجميع الخدمات بالأدوار العليا، ويقع المبنيان على مساحة 4 آلاف و470 م2، وبتكلفة 13 مليونًا و600 ألف جنيه.