صور لسحل فتاة بالشرقية تجتاح الـ«سوشيال ميديا».. ومصدر أمني: لم نتلق بلاغا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور، تُظهر سحل فتاة أثناء سرقة حقيبتها.

وأظهرت الصور قيام 3 شباب يستقلون دراجة بخارية بسحب شنطة فتاة أثناء سيرها في شارع عام، بهدف سرقتها، فيما تشبثت الفتاة بالحقيبة، وفي المقابل أصر الجناة على سحب الحقيبة وسحل الفتاة.

وأشار متداولو الصور إلى أن الواقعة حدثت في أحد الشوارع، بمركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إنه يجرى فحص الصور الخاصة بالواقعة لتحديد مكانها وتوقيتها، ومن ثم العمل على ضبط الجناة، لافتًا إلى أن مراكز الشرطة بالمحافظة لم تتلق بلاغًا بالواقعة.