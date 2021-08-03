توصيل المرافق لمنطقة «ابني بيتك» وإنشاء 25 كشكا حضاريا بطور سيناء

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مؤتمر المتابعة الدوري، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن، ومديري عموم المديريات، ومديري إدارات الديوان العام، وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الجاري تنفيذها، وعرض المشروعات التي سيجري افتتاحها في ذكري نصر أكتوبر المجيد.

وأكد المحافظ أنه جارٍ توصيل المرافق لمشروع «ابني بيتك»، وإنشاء 25 كشكًا حضاريًا بمدينة طور سيناء، وذلك لإضافة لمسات جمالية للمدينة، لافتًا إلى أنه يجرى إحلال الصرف الصحي بمنطقة إبني بيتك بديلًا عن البيارات.

وأوضح المحافظ أنه جارٍ أعمال التشطيبات للنهائية بمسجد الروضة بطور سيناء، وبدء العمل في تطوير الطرق المحيطة به، و«اللاند سكيب»، ودهان العمارات المواجهة للمسجد، قبل افتتاحه ضمن احتفالات المحافظة بذكرى نصر أكتوبر.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع موقف التنفيذ بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الطور، ومنها ساحة انتظار السوق الحضاري، وتطوير الدور العلوي بالحماية المدنية.

وقال المحافظ إنه جرى طرح مجزر الدواجن بمدينة طور سيناء في مزايدة، للاستغلال والتشغيل والحفاظ علي مكوناته، وجاري إنشاء مركز تجميع الألبان بمديرية الزراعة، ويتضمن تركيب معدات المصنع، وأيضًا طرح مزارع الدجاج البياض في مزايدة، وجرى إعداد كراسة الشروط الخاصة بهذا الغرض.

كما استعرض المحافظ موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للطرح وتسليم المواقع للأعمال التي سيجري تنفيذها من إعتمادات الخطة الاستثمارية .