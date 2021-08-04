رابع فنجان قهوة.. القصة الكاملة لأغنية آدم اللبناني الجديدة بالمصري

طرح الفنان اللبناني آدم أغنية مصرية جديدة بعد غياب طويلة بعنوان رابع فنجان قهوة ليعود للأغنية المصرية التي ذاع صيته بها منذ سنوات عدة.

رابع فنجان قهوة من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما

الأغنية الجديدة من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وتم تسجيلها في استوديوهات الصوت بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومن إنتاج حمدي بدر وشركت كرفت ميديا.

الأغنية تقول كلماتها

كده رابع فنجان قهوة

تالت كوباية شاي

وبفكر فيك يا حبيبي

حاتجنن رايح جي

لو أقولك إني مطبق حاتصدق

مستنى مجيك ماتسبق

لاء ماتسبنيش كده متعلق

الله يخليك

مقدرش عمرى أفرط حاتورط

وحاضيع من بعدك فا إتِشرط

وإعمِل مابدالك ما تظبط

باب قلبى مورب ما تخبط

ياقالقنى عليك

مِتدلع وبتتمتع لما تشوفنى

عليك بتقطع

مستهتر ليه ماتقدر م اللى

أنا شُفته معاك متوتر

نفسى أعرف ليه بتهِيف

إحساس جوه ف قلبى رُهيف

ياحنين إمتى تبين

ماتخليك بقى حلو ولين

بعدين ف عمايلك فيا

قولى أعمِل ايه يرضيك

خليتها أنا ياما عليا

خليها شوية عليك

كان آدم، طرح مؤخرا أغنية بعنوان «في حدا»، عبر صفحته بيوتيوب، والمنصات الإلكترونية.

الأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ، أما الإخراج فكان من حصة بهاء خداج، والذي تمكن من إقناع آدم بلعب شخصيتين في كليب واحد.

وتعبر الأغنية عن حالة الحبيب الحائر بين قلبه وعقله، وإمكانية دخوله في صراع نفسي يخرب عليه البناء العاطفي المتماسك للعلاقة، فبدا آدم في الكليب مرة هادئا ساكنا يخشى الاقتراب ممن يحب، ومرة ثانية غاضباً حانقاً يكسّر كل ما يجده أمامه، لتبرز الحصة الأكبر في التمثيل لصالح آدم بعكس المودل كما جرت العادة.