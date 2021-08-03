تفاصيل ظهور نتيجة كلية التربية جامعة حلوان 2021

كشف الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية بجامعة حلوان، حقيقة ظهور نتيجة كلية التربية جامعة حلوان 2021 لجميع الفرق، موضحا أن نتيجة الفرقة الرابعة ظهرت منذ أيام، لافتا إلى أنه تم اليوم اعتماد باقي نتائج الفرق وتسليمها، موضحا أنه يجرى الآن رفعها على الموقع الإلكتروني للإعلان عنها تباعا، مؤكدا أن ذلك وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ومجلس جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

نسب النجاح

وحول نتيجة كلية التربية جامعة حلوان 2021، أوضح عميد الكلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها جيدة وتفوق المعدلات التي وضعها مجلس الجامعة بشأن نسب النجاح، التي تجاوزت الـ60%، مشيرا إلى أن النتائج تشمل جميع الفرق بالكلية والشعب الدراسية المختلفة باستثناء الفرقة الرابعة، التي ظهرت نتائجها منذ أيام، لافتا إلى أنه جرى اتباع جميع توجيهات مجلس الجامعة بشأن التصحيح والرصد للدرجات خلال الفترة الماضية منذ بدء أعمال التصحيح.

إجراءات تصحيح النتيجة

وعن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال تصحيح نتيجة كلية التربية جامعة حلوان 2021، أوضح عميد الكلية علي اتخاذ كافة إجراءات التباعد الاجتماعي والتشديد على التطهير والتعقيم الدوري للكنترولات، وغرف التصحيح، والتشديد على ارتداء الكمامة خلال عملية التصحيح، موضحا أن الكلية منذ الإعلان عن جائحة كورونا، تتعامل بشدة في هذا الشأن من أجل المحافظة على صحة وسلامة جميع منتسبي الكلية من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وفي ذات السياق، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الماضي 2020- 2021 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.