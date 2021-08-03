منسق «القضاء على أمراض سوء التغذية»: نهدف لإخراج جيل صحيح عقليا وبدنيا

قال الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية، إن المبادرة بدأت عملها قبل 3 سنوات، وتهدف لإخراج جيل صحيح عقليا وبدنيا، موضحا أنهم في مراحل العمل الأولى على المبادرة توجهوا إلى المدارس الابتدائية وفحصوا طلاب مختلف الصفوف التعليمية بالمرحلة الابتدائية، وعلى أثره رسمت المبادرة الخريطة الصحية لطلاب تلك المرحلة، ورصدت حالات الأنيميا والسمنة، بالإضافة إلى أكثر المحافظات التي اكتشفت بها حالات أنيميا وسمنة بين الطلاب.

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن أكثر حالات الأنيميا بالأخص، وجدت المبادرة أنها متواجدة بمحافظات «البحر الأحمر، الوادي الجديد، أسيوط»، أما السمنة فأكثر الحالات المصابة بها وجدت بمحافظات «الإسكندرية، دمياط، القاهرة».

وأشار منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية، إلى أنه بعد التوصل إلى تلك المعلومات، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بضرورة وضع خطة متكاملة للتعامل مع هذا الأمر، موضحا أن المبادرة عملت على أكثر من محور فيما يخص هذه الخطة الموضوعة.

وأوضح أن المبادرة حرصت في البداية على تحويل الطلاب الذي اكتشف إصابتهم بأنيميا أو سمنة إلى عيادات التأمين الصحي، لعمل برنامج علاجي لكل طالب منهم وحصولهم على العلاج بالمجان.

وكشف أن مشروع التغذية المدرسية الذي تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه مؤخرا، تم التخطيط له والعمل عليه بغرض القضاء على هذه الأمراض بين طلاب المدارس، وبدلا من أن يكون عمل المبادرة مقتصر على معالجة الحالات المصابة بينهم، يكون العمل قائم على منع حدوث الإصابة من الأساس، من خلال تغذية الطلاب بطريقة سليمة وصحية.