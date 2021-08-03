عضو «تعليم النواب»: نسعى لتعميم الوجبات بالمدارس الخاصة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فوودز»، على أهمية تعذية الأطفال بصورة صحيحة وسليمة، لبناء جيل قوي، يتناسب مع هذا العصر الحالي، فضلا عن دعوته القطاع الخاص، للمشاركة في مشروع التغذية المدرسية، الذي يكلف الدولة المصرية 8 مليارات جنيه خلال عام فقط، وذلك حسب ما ذكره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وتساءل عدد كبير من المواطنين، عن إمكانية تعيم الوجبات المدرسية في جميع المدارس المصرية، وخاصة المدارس الخاصة داخل مصر.

نائب: سنعمل على مناقشة توحيد الوجبات في المدارس الخاصة

وقال الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، إن لجنة التعليم داخل المجلس، ستعمل الفترة المقبلة، على مناقشة توحيد التغذية المدرسية داخل المدارس الخاصة، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على بناء جيل قوي بصحة جيدة، ليناسب مع الرؤية القوية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف عضو لجنة التعليم خلال حديثه لـ« الوطن»، أن لجنة التعليم بمجلس النواب، ستعمل على توجيه المدارس الخاصة بتوحيد التغذية المدرسية، وذلك على أن تكون الوجبة المدرسية مدروسة جيدا، بناء على الأسس العلمية، لافتا إلى أنه يوجد بعض المدرس الخاصة التي تعمم الواجبات الغذائية على طلابها في الوقت الحالي.

الواجبات السريعة خطر على صحة الطفل

وأوضح المندوه، أن الوجبات السريعة، هي التي يعتمد عليها العديد من الأطفال داخل المدارس الخاصة والحكومية، إلا أن هذا الأمر غير صحي، ويصيب الطفل بالعديد من الأمراض: «مرحلة الطفولة أهم مرحلة لبناء جسم الطفل، كما أنني أسعى منذ زمن بعيد، لتوحيد هذه الوجبات على جميع مصر، لأن العقل السليم في الجسم السليم».

وتابع، أنه يشكر الرئيس السيسي على هذا فتح العديد من الملفات الصعبة والشائكة، التي كان آخرها حرصه على تغذية الطفل المصري بشكل سليم وصحي، الأمر الذي سيساهم في تغير صحة حياة الطفل بشكل خاص، ومن ثم تغير المجتمع بشكل عام.