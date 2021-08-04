«ياسمين» منتقبة تلعب الملاكمة: أحافظ على تديني وصحتي

بلكمات سريعة وملابسها المميزة، استطاعت ياسمين الأجدر، 31 عاما، ابنة محافظة الإسكندرية، في جذب الأنظار إليها أثناء لعبة رياضة الملاكمة وغيرها من الألعاب الرياضية أثناء ارتدائها النقاب، الأمر الذي أثار إعجاب البعض بينما أغضب البعض الآخر، إلا أنها قد نجحت في جذب الانتباه إلى موهبتها.

«الأجدر» اكتسبت شهرتها من منتقبة تلعب الرياضة في تونس

وتوجهت الأنظار إليها بالتزامن مع انتشار مقاطع فيديو لفتاة تلعب الرياضة بالنقاب أيضا إلا أن تلك الفتاة المشهورة ابنة تونس الخضراء، ووزنها أخف من ابنة الإسكندرية، إلا أنه على غرار مثل «من جاور السعيد يسعد» قد اكتسبت ياسمين شهرة بمقاطع الفيديو الخاصة بها بالتزامن مع فيديوهات الفتاة الأخرى.

المنتقبة الرياضية رغبت في إنقاص وزنها

وتقول ياسمين الأجدر، إنها اتجهت إلى الألعاب الرياضية من أجل إنقاص وزنها حيث كانت تبلغ 130 كيلو جراما، إلا أن ارتداءها النقاب منذ 16 عاما، قد جعل البعض يستغرب فكرة لعب الرياضة بالنقاب، إلا أن أصحاب الجيم قد رحبوا بها وشجعوها.

«الأجدر» تأمل أن تصل لمستوى المنتقبة التونسية

وأضافت الأجدر، لـ«الوطن»، أنها حاولت الحفاظ على تدينها وفي ذات الوقت تلعب الرياضة حفاظا على صحتها وإنقاص وزنها: «عايزة أبقى كيرفي»، أملا في أن تستطيع فعل ما تقوم به الفتاة التونسية المنتقبة التي تمارس ألعابا تحتاج إلى رشاقة بالغة، لافتة إلى أن النقاب يؤثر عليها في عملية التنفس أثناء اللعب إلا أنها تحاول التعود على ذلك في ظل عدم قدرتها للالتحاق بالجيم النسائي لعدم مناسبة مواعيده معها.