اختبارات القدرات بجامعة طنطا.. المواعيد والأماكن والشروط

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن بدء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات «التربية الرياضية، التربية النوعية، التمريض»، والمعهد الفني للتمريض للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 فقط، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 19 أغسطس الجاري.

اختبارات القدرات.. فتح المعامل للتسجيل وحجز المواعيد

وأكد رئيس جامعة طنطا، في بيان صحفي، اليوم، فتح معامل الحاسب الآلي بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتمريض والمعهد الفني للتمريض لتسجيل الطلاب وحجز مواعيد الاختبارات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg على شبكة الانترنت في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات ‏الصادر في هذا الشأن تيسيرًا علي الطلاب وأولياء الأمور.

اختبارات القدرات.. إجراءات احترازية مشددة

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لاستقبال الطلاب بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

اختبارات القدرات.. أماكن الاختبارات

وأوضح الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم إجراء اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية بمقر الكلية بمجمع سبرباي، واختبارات قسمي التربية الفنية والموسيقية بمقر كلية التربية النوعية بشارع بطرس بطنطا، واختبارات القدرات لكلية التمريض بمقر الكلية بالمجمع الطبي، واختبارات القدرات للمعهد الفني للتمريض بمقر المعهد بالمجمع الطبي.

وأضاف القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، أنه على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2020 والراغبين في نقل قيدهم إلى كليتي التربية الرياضية والتربية النوعية التوجه لإدارة الكلية للاستفسار عن كيفية اجراء اختبارات القدرات للعام الجامعي 2021/2022 في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات.

جدير بالذكر أن الكلية سبق وأن أعلنت شروط التسجيل وحجز اختبارات القدرات ومن بينها تقديم أصل بطاقة الرقم القومي ورقم الجلوس، وعدد 2 صورة شخصية فوتوغرافية، وتسديد المقابل المالي المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات بالكلية إلكترونيًا.