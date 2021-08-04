«النواب» يضع شروطا جديدة لعمل المُعلمين في المدارس الخاصة لعام 2022

وافقت لجنة التعليم داخل مجلس النواب، على عدد من مطالبات الدكتور حسام المندوه الحسيني، رئيس الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، التي قدمها إلي اللجنة خلال الفترة الماضية، فضلا عن رفع هذه التوصيات إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، وذلك بحسب ما ذكره «المندوه».

ما هو آخر موعد للتحويل من المدارس الخاصة؟

وقال الدكتور حسام المندوه، إن اللجنة تحرص في المقام الأول على مراعاة حقوق أولياء الأمور والطلاب داخل المدارس الخاصة، وإزالة العقبات وتيسر الأمور أمام المدارس الخاصة لتقديم أفضل خدمة إلى الطلاب داخل مصر، مشيرا إلى أن 15 أغسطس المقبل آخر موعد للتحويل من المدارس الخاصة إلى الأخرى الحكومية.

شروط العمل داخل المدارس الخاصة

وأضاف عضو لجنة التعليم، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن اللجنة وافقت على مطالب رئيس الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، بشأن اشتراط حصول المدرس المتخصص على تصريح عمل من وزارة التربية والتعليم للعمل بهذه المدرسة الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المندوه، إلى أنه يجرى التأكد من خلال الوزارة، أن المدرس يصلح للعملية التعلمية، أما المدرس غير المتخصص فلابد أن يحصل على دبلوم تربوي لممارسة مهنة التدريس.

وأشار «المندوه» إلى أن «خريج تجارة هينفع يشتغل في المدارس الخاصة، لكن لازم يحصل علي دبلوم تربوي، ويجتاز اختبارات الوزارة، وهذا الأمر لم يكن متواجدا في السابق».

هل يجوز للمدرس العمل في أكثر من مدرسة خاصة؟

وشدد الدكتور الحسيني المندوه، على أن لجنة التعليم بمجلس النواب تعمل دائما على محاولة التطوير والإصلاح من شأن العملية التعلمية داخل مصر؛ إذ أن المدرس الذي يعمل بمدرسة خاصة لن يستطيع العمل في أخرى إلا بعد استلام إخلاء طرف من الأولى؛ لأن العديد من المدرسين خلال الفترة الأخيرة يتركون المدارس التي يعملون بها في نصف العام الدراسي، ويذهبون لغيرها دون عقوبة.

ونوه إلى أن هذا الأمر يوثر على نفسية الطلاب، ويضع المدرسة في ورطة البحث عن مدرس آخر خلال العام الدراسي.