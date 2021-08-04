تعرف على موعد بدء اختبارات القدرات لكلية التمريض عين شمس ورابط التقديم

مع قرب بدء اختبارات القدرات لطلاب التمريض جامعة عين شمس، والتى يتطلع عدد كبير من الطلاب كل عام الانضمام إليها بإعتبارها واحدة من أهم كليات التمريض عل مستوى الجمهورية، ترصد «الوطن» موعد بدء اختبارات قدرات كلية التمريض جامعة عين شمس ورابط التقديم، فى إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للطلاب على مدار الساعة.

موعد بدء اختبارات قدرات كلية التمريض

وقالت الدكتورة سحر موسى سليمان، عميد كلية التمريض جامعة عين شمس، إنه يتم عقد اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بالجامعة خلال الفترة من 7 أغسطس 2021 وحتى 19 من الشهر ذاته، وذلك في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021.

رابط تسجيل اختبارات القدرات لطلبة التمريض

وبحسب الشروط والقواعد الصادرة عن المجلس الأعلي للجامعات، فإنه يتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.

ويتم عقد الامتحانات بكلية التمريض جامعة عين شمس لجميع الطلاب من محافظة القاهرة ومحافظة القليوبية (غرب شبرا الخيمة – شبين القناطر – الخانكة – قليوب – القناطر الخيرية – شرق شبرا الخيمة – العبور – الخصوص)، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض.

اختبار القدرات لأول مرة في كليات التمريض

يشار إلى أنه سيتم بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض الدمرداش وعين شمس التخصصي من طلاب الثانوية العامة 2021، ضمن الكليات التي يتم الالتحاق بها عن طريق اختبار القدرات وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.