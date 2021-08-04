حدث ليلًا: وفاة الفنانة فتحية طنطاوي.. ومرسى مطروح تغرق في الظلام

شهدت الليلة الماضية، عددًا من الأحداث المهمة، التي كان أبرزها وفاة الفنانة فتحية طنطاوي، وتعرض مدينة مرسى مطروح لظلام دامس بسبب انقطاع الكهرباء، وحدوث بعض أعمال العنف في كابول، وأزمة في السعودية بسبب الأمطار.

وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

توفيت، الفنانة فتحية طنطاوي بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة.

وأعلن محمد سعد، ابن الفنانة فتحية طنطاوي عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» عن وفاة والدته، حيث قال «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أُكرَم بسببها.. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله…اللهم تغمَّد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك وثبتها عند السؤال واجعل مثواها الجنة، نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعا».

تشييع جثمان الفنانة فتحية طنطاوي بعد ظهر اليوم من مسجد الحصري

سقوط قتلى بانفجار سيارة في كابول

قال مسؤولون في الشرطة الأفغانية إن سيارة ملغومة انفجرت في العاصمة الأفغانية كابول الثلاثاء، وأعقب ذلك إطلاق نار متقطع قرب «المنطقة الخضراء» الشديدة التحصين، ما أدى إلى مصرع ثلاثة مدنيين وثلاثة مهاجمين وسط تصاعد أعمال العنف من جانب مسلحي حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة غلام دستاجير نزاري، إن سبعة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بجراح، فيما أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن قوات الأمن تمكنت من قتل جميع المهاجمين، وأكد مسؤول أمني كبير أن الانفجار نتج على الأرجح عن سيارة ملغومة، وكان يستهدف على ما يبدو منزل القائم بأعمال وزير الدفاع ومنزل مجاور لعضو في البرلمان، بحسب «سكاي نيوز».

عاجل.. سقوط قتلى بانفجار سيارة قرب المنطقة الخضراء في كابول

انقطاع الكهرباء عن مرسى مطروح بأكملها

انقطع التيار الكهربائي عن مدينة مرسى مطروح بأكملها وجميع القرى والأحياء والمناطق السكنية التابعة لها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث تحوَّلت مرسى مطروح إلى كتلة من الظلام الدامس من قرية رأس الحكمة بالكيلو 70 شرق مرسى مطروح، وحتى غرب المدينة بالكيلو 35 اتجاه مدينة النجيلة، والذي استمر مدته نصف ساعة في انقطاع مستمر.

عاجل.. انقطاع الكهرباء عن مرسى مطروح بأكملها.. نصف ساعة من الظلام

تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 801 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232060 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 53 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

«الصحة»: تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

انهيارات صخرية في السعودية بعد هطول أمطار غزيرة

أدت الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة فيفاء بالمملكة العربية السعودية إلى انهيارت صخرية في عدة أماكن، وبحسب قناة الإخبارية السعودية، تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة فيفاء في منطقة جازان بانهيارات صخرية، وأشارت إلى أن هذه الانهيارات حدثت نتيجة أمطار مستمرة، وأدت إلى انقطاع طرق في المحافظة.

انهيارات صخرية في السعودية بعد هطول أمطار غزيرة.. «فيديو»