الأمن يكثّف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب عربي في فندق بالزمالك

تكثّف الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب سعودي الجنسية، داخل غرفته في فندق بمنطقة الزمالك، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها، وطلبت من المباحث استدعاء مندوب السفارة لإنهاء إجراءات سفر المتوفى.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من إدارة فندق بمنطقة الزمالك، بالعثور على جثة أحد النزلاء داخل غرفته بالفندق، وبالانتقال تبيّن العثور على جثة شاب (27 عاما) سعودي الجنسية، وبالفحص تبيّن عدم وجود أي إصابات ظاهرية في الجثمان.

وتحفّظت النيابة العامة على محتويات الغرفة الخاصة بالشاب المتوفى، وكاميرات المراقبة بالفندق، وتفريغها لبيان الأشخاص الذين دخلوا إلى غرفة الشاب في وقت مقارب لاكتشاف الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.