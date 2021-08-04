«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا والأنواع المناسبة لكل شخص

أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين، خاصة من الذين يريدون الحصول على لقاح فيروس كورونا والمواعيد وكيفية حجزه، ونوعية اللقاح، وفي حالة المرض أو الذي لا يمكنه الحركة ويريد أن يحمي نفسه ماذا يفعل، كل هذه الأسئلة وغيرها أجابت عليها الدكتورة سارة عبد المنعم حماد، المنسق الإعلامي لمديرية الصحة بالدقهلية.

س: أنا عايز أتطعم.. أعمل إيه؟

ج : احجز على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg وسيصلك رسالة بموعد ومكان التطعيم.

س: لا أعرف فتح الموقع ولا أستخدم الإنترنت؟

ج: توجه لأقرب مستشفى أو مركز قريب منك ليساعدوك في التسجيل أو اتصل على الخط الساخن 15335 للمساعدة.

س: أنا سجلت على الموقع بقالي كام شهر ولم تصلني الرسالة حتى الآن؟

ج: السيستم مركزي من وزارة الصحة عشان كده بنقول تكلموا الخط الساخن 15335 أو تدخلوا على الموقع الإلكتروني تاني وتتابعوا حالة الطلب.

س: عايز أتطعم بس مش عارف اللقاح المناسب ليا إيه؟

ج: حضرتك أما تيجي تتطعم بتدخل لدكتور متخصص بيسألك عن الحالة الصحية وعلى أساسها بيحدد نوع اللقاح المناسب لحضرتك.

س: هو اللقاح بفلوس؟

ج: لا .. الدولة موفراه مجانا لجميع الفئات والمواطنين.

س: مواعيد التطعيم إمتى؟

ج: من 9 صباحا وحتى 9 مساء، ماعدا مركز رعاية طلخا من 1 ظهرا لـ 9 مساء وشغالين أيام الجمع والعطلات الرسمية.

س: أنا رجلي بتوجعني وعندي مشاكل في المشي أو قعيد أعمل إيه؟

ج: وزارة الصحة دايما تسعى جاهدة لراحة المواطنين عشان كده عملت التطعيم المنزلي.

س: يعني إيه تطعيم منزلي وإيه شروطه وأعمل إيه عشان يجيلي الفريق؟

ج: يسجل طالب الخدمة على الموقع الإلكتروني للوزارة وعند وصول رسالة تأكيد له بمكان وموعد اللقاح يقوم بالاتصال على الخط الساخن 15335 لطلب توفير اللقاح في المنزل لظروفه الصحية التي تمنعه من وصول مكان اللقاح.

س: وما هي شروط أخذ اللقاح في البيت؟

ج: خدمة التطعيم المنزلي ضد فيروس كورونا لغير القادرين على الحركة من أصحاب الأمراض الآتية: كسر بالأطراف السفلية «كسور مفصل الحوض والفخذ، كسور الساقين، كسور القدمين»، أو بتر أحد الأطراف السفلية «بتر أحد القدمين أو الساقين»، ومرضى الشلل الرباعي والشلل النصفي وشلل الأطفال، وكذلك مرضى ضمور العضلات، والمرضى الذين يعانون من أمراض عصبية تسبب إعاقة الحركة «التصلب المتعدد، الشلل الرعاش، مرض الوهن العضلي، ضمور النخاع الشوكي، متلازمة جيلان باريه»

س: أنا مسافر وحجزت على الموقع ولم تصلني رسالة؟

ج: السيستم مركزي من الوزارة وحضرتك بتتابع طلبك عن طريق الخط الساخن 15335 أو 105.

س: طب الدولة التي أنا مسافر لها لا تعترف بلقاح سينوفارم أعمل إيه وهل هيتوفر لقاح للمسافرين قريبا؟

ج: الوزارة تسعى جاهدة لإتاحة اللقاحات المطلوبة، وذلك لأغراض السفر لدول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الخليج بأقرب وقت ممكن وسيتم الإعلان عنه عن طريق وزارة الصحة والموقع الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية فور وصوله إن شاء الله.

س: أنا عايز أختم الكارت بتاع التطعيم لاستخرج الشهادة بالباركود؟

ج : شهادات التطعيم المؤمَّنة لا تحتاج إلى اعتمادها من أي جهة لا من المديرية ولا من المحافظة ولا من الخارجية.

س: طب يعني آخد الكارت معايا ولا أعمل إيه عشان أطلعها؟

ج : لا يا فندم كل اللي بتعمله تتوجه إلى أي مركز من المراكز المعلن عنها لاستخراج الشهادة وكل اللي بتاخده معاك جواز سفر ساري وتدفع الرسوم اللي هي 100 جنيه للمصريين ولو غير مصري هتدفع 10 دولارات.

س : إيه مكاتب استخراج الشهادات؟

ج : هم 8 مكاتب في الدقهلية وحوالي 136 مركزا على مستوى الجمهورية.

س: هل أخذ جرعة واحدة ينفع يطلع الشهادة QR؟

ج: نعم ويتكتب فيها إنه واخد جرعة واحدة.

س: طب لو أنا من محافظة تانية واتطعمت فيها بس حاليا قاعد في الدقهلية وعايز أطلع الشهادة ينفع من هنا ولا لازم أروح المحافظة اللي اتطعمت فيها؟

ج: آه عادى بمعنى أي شخص في مكتب سفر بيتم مسح الجواز بالرقم جميع المعلومات بتظهر ونطبع الشهادة بدون أي تدخل من المدخل ولا تعديل.