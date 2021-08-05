حظك اليوم برج الثور الخميس 5-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتسم بالطيبة واللطف والصبر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

أينما ذهبت يحالفك الحظ، وتؤتي جهودك ثمارها في التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.