انقطاع الكهرباء في مطروح.. ورئيس المدينة يوضح الأسباب

أعلن رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، أن انقطاع الكهرباء الذي شهدته المدينة حدث نتيجة الضغط على الشبكة، مشيرًا إلى قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنقل الأحمال؛ لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء المغذية للمدينة، وعاد التيار الكهربائى تباعا بعد الانقطاع مباشرة، وجميع الأحياء والمناطق السكنية والقرى التابعة لها حاليا بها كهرباء، ولا توجد أى خسائر ناتجة عن انقطاع التيار.

تفاصيل انقطاع الكهرباء في مطروح

وشهدت مدينة مرسى مطروح انقطاع بشكل مفاجىء في التيار الكهربائى عن المدينة بأكملها لمدة ما يقرب من نصف ساعة متصلة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مما تسبب في تحويل المناطق السكنية بالمدينة إلى ظلام دامس سيطر عليها، ولم تتأثر المرافق العامة في قطاع الصحة بالمستشفيات حيث تعمل جميع مستشفيات مطروح بمولدات كهرباء حالة الطوارئ وانقطاع التيار، يجرى عملها اتوماتيك، وكذلك محطات رفع المياه، ولم تتأثر الخدمات الحيوية في مدينة مرسى مطروح بانقطاع الكهرباء.

ضغط كبير على مصيف مطروح.. كامل العدد

من ناحية أخرى، يشهد مصيف مطروح أعداد غفيرة من المصطافين خلال هذه الأيام، حيث أن المصيف كامل العدد خلال الأسبوع الجارى طبقا لمحافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، الذى أكد أن مرسى مطروح هذا الموسم من أنجح المواسم، وجميع الفنادق والقرى السياحية والشقق الفندقية كاملة العدد منذ عيد الأضحي، ومطروح تستقبل حاليا ما يقرب من 3 ملايين زائر.

وأشار المحافظ إلى استعدادات جميع المرافق والقطاعات الخدمية بتوفير جميع الخدمات قبل بدء الصيف بفترة طويلة، تحسبا للأعداد الكبيرة التى تشهدها مطروح الآن، ولا يزال مصيف مطروح يستقبل مصطافين وأفواجًا من السياحة الخارجية خلال شهر أغسطس وسبتمبر والفترة الحاليا مطروح تشهد خلالها انتعاشة في الموسم السياحى.