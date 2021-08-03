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محمود مسلم

الجيزة: رفع 1590 طن مخلفات صلبة و«رتش» بالحوامدية وأوسيم

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الوطن
04:05 م | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
رفع المخلفات

رفع المخلفات

تكثف محافظة الجيزة، من جهودها بالمراكز والمدن لرفع المخلفات المتراكمة على مدار فترات زمنية لإضفاء المظهر الحضاري اللائق ورفع كفاءة منظومة النظافة بالقرى والوحدات المحلية. وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية، بالمتابعة الدورية لمجهودات رفع المخلفات والتراكمات ومتابعة أداء شركات الجمع السكني.

وقامت مدينة الحوامدية، برفع تراكمات مخلفات مبان ورتش بطريق أبو صير، بلغت 1500 طن، التي تراكمت على مدار سنوات.

كما قام مركز ومدينة أوسيم، برفع 90 طن مخلفات صلبة وتراكمات بمنطقة الكحكة بنطاق وحدة البراجيل.

كما بدء مركز ومدينة كرداسة في أعمال رفع حوالي 800 طن مخلفات بمنطقة المعتمدية وجار استكمال الأعمال.

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