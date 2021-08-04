لجنة عليا لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر

أوصت اللجنة العليا المشكلة لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بقري مدينة شبين القناطر في القليوبية، بسرعة دفع الأعمال في مشروعات المبادرة، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري هي مشروع قومي كبير سيحدث تغييرا جوهريا وطفرة حقيقية في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا .

جاء ذلك خلال جولة اللجنة لمتابعة مبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر تفقدت خلالها جميع المشروعات الجاري تنفيذها بقريتي «نوى ومنية شبين»، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات للانتهاء من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت الجولة تفقد مركز شباب قرية نوى والجاري تنفيذه على مساحة 3000 متر مربع بنسبة تنفيذ 30%، حيث التقت اللجنة بمهندسي الموقع وشددت على الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة .

سكن كريم يهدف لتحسين حياة المواطنين ضمن حياة كريمة

كما زارت اللجنة الحالات المستحقة ضمن مبادرة «سكن كريم»، حيث تم إجراء البحوث الميدانية من قبل مديرية التضامن الاجتماعي ومجلس مدينة شبين القناطر وموسسة حياة كريمة وسيتم البدء في تنفيذ أعمال البناء خلال أيام وتستهدف المبادرة تطوير منازل المواطنين المبنية بالطوب اللبن أو المسقوفة بالجريد، ببناء دورين إضافيين فوق الدور الأرضي، لتحسين حياة المواطنين.

كما تفقدت اللجنة أعمال الصرف الصحي بقرية نوى بنسبة تنفيذ 10% وبتكلفة 43.6 مليون جنيه، كما تفقدت مدرسة نوى التجريبية بنسبة تنفيذ 21% بتكلفة 7.6 مليون جنيه.

مجع خدمات متكامل لمواطني نوي ضمن حياة كريمة

وتفقدت اللجنة خلال الجولة مشروع حياة كريمة لإقامة مجمع خدمات بنوي حيث تم تسليم الموقع فى 20 يونيو الماضي ومستهدف أن يقدم المجمع 7 خدمات للمواطنين وهي «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين و السجل المدني و الشهر العقاري و مكتب التموين و مكتب بريد و الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي».

وتابعت اللجنة جولتها بقرية الزهويين حيث تفقدت أعمال إنشاء ملعب شباب الزهويين على مساحة 3000 متر مربع ووصلت نسبة تنفيذه إلى 30%، كما تفقدت مركز شباب عرب صبيح بنسبة تنفيذ ما بين 15-30% بتكلفة 4.5 مليون جنيه ومدرسة عرب صبيح للتعليم الأساسي بنسبة تنفيذ 7%

مدارس وغاز طبيعي وتطوير مراكز شباب ضمن حياة كريمة

واستكملت اللجنة الجولة بتفقد مشروعات حياة كريمة ومنها أعمال توصيل الغاز بنسبة تنفيذ 23% وتكلفة تصل إلى 22 مليون جنيه وأعمال إنشاء مدرسة منية شبين بنسبة تنفيذ 95% بتكلفة 5.6 مليون جنيه وأعمال توسع مدرسة علي الدبيس الإعدادية بنسبة تنفيذ 6.7% بتكلفة 5 مليون جنيه، وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب منية شبين بنسبة تنفيذ 10 %، حيث كلفت اللجنة مدير مديرية الشباب والرياضة بحصر كافة الاحتياجات المطلوبة في مراكز الشباب المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة للعمل على تطويرها بشكل متكامل.

أهالي شبين القناطر يشيدون بحياة كريمة

واستمعت اللجنة لشكاوى ومطالب عدد من المواطنين، حيث طمأنت الأهالي، بأن الدولة عازمة على إحداث تنمية حقيقية تصل لكافة المواطنين، من خلال مشروع تطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للنهوض بمستوى كافة الخدمات العامة بالقرى، وسط إشادة كبيرة من المواطنين بالمبادرة.

وشددت اللجنة خلال الجولة، على سرعة تنفيذ المشروعات وفقا للمقايسات والمواصفات الفنية والجودة المطلوبة والجداول الزمنية الموضوعة، والتشديد على رفع كفاءة الشوارع والاهتمام بمستوى النظافة بالطرق العامة والداخلية.