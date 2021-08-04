«صفر» يهدد «ديدو» بالرفع من السينمات.. ومنتج الفيلم يعلن عن جزء ثان

«صفر».. كانت تلك إيرادات فيلم «ديدو» في دور العرض السينمائي، أمس، بينما لم يحقق الفيلم على مدار أسبوع كامل أكثر من 4 آلاف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، بينما وصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار 12 أسبوعا، هي مدة عرضه في دور العرض السينمائي، إلى 14 مليون جنيه.

ويهدد انخفاض الإيرادات بصورة ملحوظة سحب الفيلم من دور العرض السينمائي، خاصة مع استعدادها لاستقبال فيلم «الأنس والنمس» للنجم محمد هنيدي بداية من اليوم، كما يشهد أغسطس الجاري طرح أكثر من فيلم من بينهم «موسى» و«200 جنيه».

ومن المتوقع أن يلحق «ديدو» بعدد من الأفلام التي تم رفعها من دور العرض السينمائي بسبب تدني الإيرادات كان آخرها فيلم «ماما حامل» بطولة الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد، الذي لم يحقق سوى 4 ملايين جنيه، وضمت القائمة عددًا من الأعمال منها «ثانية واحدة» بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، الذي حقق 3 ملايين و670 ألف جنيه، و«الشنطة» بطولة بيومي فؤاد، بالإضافة إلى فيلم «للإيجار» بطولة خالد الصاوي، والذي لم يحقق سوى 125 ألف جنيه في شباك التذاكر.

وعلى الجانب الآخر، كشفت المنتج أحمد السبكي عن خطته في تقديم جزء ثان من فيلم «ديدو»، على أن ينضم إلى فريق عمل الفيلم نجم كوميدي كبير، مؤكدا أن سيتم الكشف عن التفاصيل الخاصة بالفيلم خلال الفترة المقبلة.

فريق عمل فيلم «ديدو»

فيلم «ديدو» بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، أحمد فتحي، محمد ثروت، نور قدري، قصة كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والفتازيا حول مجموعة من الأشخاص يتعرضون لإشعاع يجعلهم في حجم عقلة الإصبع، وتبدأ مفارقات ضاحكة ومحاولة التغلب على المصاعب التي تقابلهم.