بعد منعها لمدة 4 أشهر..فتح الصيد لمراكب «السنار والفلايك» بجنوب سيناء

أعلنت إدارة الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، عودة الصيد بخليجي «العقبة والسويس»، لبعض المراكب، بعد غلقه أمام كافة أنواع المراكب لمدة 4 أشهر، و ذلك طبقًا لتعليمات هيئة الثروة السمكية.

وقال «صفوان المراغي»، مدير الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، في بيان صحفي، اليوم، إنه جرى السماح لمراكب «السنار والفلايك الصغيرة»، بالصيد في خليجي العقبة والسويس لكافة أنواع الأسماك بداية من شهر أغسطس الجاري، وجرى التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، لتسيير أمور الصيد أمام الصيادين.

وأوضح مدير الثروة السمكية أن فترة المنع لمراكب السنار بدأت منذ بداية شهر أبريل الماضي وحتى نهاية شهر يوليو، أي لمدة 4 أشهر، بهدف تكاثر الزريعة، وعدم السماح بصيدها، لافتًا إلى أن مراكب السنار تقوم بصيد كافة أنواع الأسماك مثل «الشعور، والحريت، والسيجان، والناجل، والبياض»، وأكد أن كمية الأسماك التي تنتجها مراكب السنار تكون جميعها ضمن حصة المحافظة، ويجري بيعها للمواطنين بكافة المدن من خلال محلات الأسماك.

فتح الصيد لمراكب «الشانشولا» بداية شهر سبتمبر

وأشار إلى أن المراكب ذات المحركات الثابتة مثل «الشانشولا والجر»، مازال قرار منعها من الصيد ساريا، و من المقرر أن يسمح لها بالصيد في بداية شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن المحافظة تضم 9 نقاط لسروح الصيادين وهي «ميناء الصيد، ومنطقة رأس رايا، ومنطقة الكيلاني، ومنطقة مطامر، ومنطقة الميلان»، وجميعهم بمدينة طور سيناء، ومنطقة بمدينة شرم الشيخ، وأخرى بمدينة أبورديس، ومنطقة بمدينة أبوزنيمة، لافتًا إلى إن جميع نقاط الصيد تحت سيطرة أمنية على أعلى مستوى.

صرف تعويضات للصيادين

وأعلن عن الانتهاء من تحديد كشوف بأسماء الصيادين على مستوى المحافظة، والبالغ عددهم 390 صيادا، للبدء في صرف تعويضات لهم عن فترة المنع، بإجمالي مليون جنيه، لافتًا إلى أن فتح الصيد أمام مركب السنار يعد خطوة إيجابية، وبشرى سارة لجميع الصيادين والمواطنين بالمحافظة، بعد معاناة الصيادين من سوء الأحوال الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وخاصة أنهم لا يعملون سوى في الصيد فقط، كما أثرت فترة المنع على المواطنين، نظرًا لارتفاع أسعار الأسماك، إضافة إلى الاعتماد على شراء الأسماك من المحافظات الأخرى.