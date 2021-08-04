كل ما تريد معرفته عن اختبارات الالتحاق بكلية التربية الموسيقية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبارات القدارات 2021، لكليات التربية الموسيقية، وإذا كانت أهدافك وميولك الالتحاق بكلية التربية الموسيقية أو تخصص الموسيقى بإحدى كليات التربية أو التربية النوعية، فلابد من النجاح واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة الموسيقى.

اختبارات القدرات لكليات التربية الموسيقية

وتهدف اختبارات القدرات لكليات التربية الموسيقية إلى قياس قدرة الطالب ومهارته الموسيقية، من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات، والتي جرى تصنيفها إلى ثلاثة أقسام، كالتالي:

1- غناء حر 15 درجة.

2- الجانب اللحني (أداء 4 نماذج لحنية) 45 درجة.

3- الجانب الإيقاعي (أداء 4 نماذج إيقاعية) 40 درجة.

زمن الاختبار

متوسط زمن اختبار الطالب الواحد (10) دقائق تقريبًا.

شروط النجاح

شروط النجاح في اختبار قدرات تخصص التربية الموسيقية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات، شرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

ومن جانبه، أعلنت الوزارة الشروط والاختبارات التي يخوضها الطالب الراغب في الالتحاق بكلية التربية الفنية، مشيرة إلى ضرورة اجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة الفنون بكليات التربية الفنية وكليات التربية والتربية النوعية تخصص تربية فنية، وتهدف اختبارات القدرات لتخصص التربية الفنية إلى التعرف على إمكانياتك واستعدادك لتعلم الفن والتربية الفنية، من خلال الأداء الفني في كل من التعبير الفني (الرسم)، والتصميم الابتكاري، وقدراتك على إمكانية توظيف عناصر الفن التشكيلي (النقطة - الخط - الشكل - الظل والنور - اللون)، وكذا قدرتك على رسم العناصر والأشكال بطريقة مبسطة وتوظيفها في موضوعات تعبيرية وزخرفية جمالية، وهذه الموضوعات تُستمد من واقع حياتنا اليومية، من خلال ما يلي :

وتأتي اختبارات القدرات في تخصص التربية الفنية في جزأين رئيسين، كالتالي:

التعبير الفني «الرسم»: 60 درجة

يهدف إلى التعرف على قدرة الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الفني عن المشاريع القومية الهامة والأحداث الجارية المحلية والعالمية، جمال الطبيعة المصرية والمواقع الأثرية والسياحية في مختلف ربوع مصر، المهن والحرف اليدوية والشعبية في مختلف محافظات مصر، التطور الذي تشهده مصر في الفترة الحالية في جميع المجالات (الصناعية- الزراعية- التكنولوجية- المعمارية– الاقتصادية- .... إلخ)، المناسبات والأعياد الوطنية، والتنسيق الحضاري للمدن والأحداث الرياضية ومحاربة الإرهاب ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع من خلال طرح حلول بنائية لتكوينات ومساحات افتراضية متنوعة بفكر الطالب في المحيط البيئي من خلال تكوينات وعناصر وتأثيرها المباشر على رؤية التكوين وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات الدرجات الظلال والنور (الفاتح والغامق) المختلفة مثل HB , 2B , 3B لما لها من أهمية في إظهار الظلال والنور مع مراعاة النسب بين أحجام العناصر المختارة، كذلك مراعاة الدقة في التنفيذ والأداء والتكوينات والنظافة العامة لورقة الرسم والذي يتم عليهم تقييم العمل الفني.

اختبار التصميم الزخرفي: 40 درجة

جرى وضعه لقياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والعناصر الفنية في المساحة المحددة للتصميم بحيث تحقق هدف التصميم وموضوعه سواء كان ملصق إعلاني أو طابع بريد أو غلاف كتالوج أو غلاف كتاب أو كارت إهداء، والتصميم الابتكاري هو وضع فكرة بسيطة تعتمد على استخدام الرسوم المعبرة عن الفكرة واختيار العناصر الملائمة للتصميم مع استخدام الألوان المناسبة وتناسق الخطوط والمساحات والأشكال للتعبير عن الفكرة المناسبة لتحقيق قواعد التصميم من توافق واتزان بين العناصر المختارة للتصميم، مع مراعاة التوافق اللوني المناسب سواء باستخدام الأقلام الخشبية أو الفلومستر أو غيرها حسب الألوان المتاحة لديك، ويمكن التصفح عن طريق موقع جوجل بالبحث عن تصميمات أغلفة الكتب وتصميم الميداليات و Logo Design – Poster Design .

الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية الاختبار

- أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

- أقلام الفلوماستر.

- ألوان خشبية.

- أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث ، برجل).

- ممحاة رصاص (أستيكة).

- سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

- زمن الاختبار

ساعتان ونصف، يبدأ الاختبار الساعة 10.30صباحًا، ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

شروط النجاح

شروط النجاح في اختبار قدرات تخصص التربية الفنية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم + التصميم الزخرفي)، شرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.