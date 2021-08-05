ماذا تفعل إذا كانت لمبة التلاعب بالعداد «منورة» رغم فصل كهرباء المنزل؟

يتسأل عدد كبير من مشتركي الكهرباء عن طرق التعامل المثلي مع العداد مسبق الدفع «أبو كارت»، خاصة بعد الزيادة الكبيرة في تركيبه من قبل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

ووصل إجمالي العدادات المسبقة الدفع التي ركبت 10 ملايين و650 ألف.

التواصل مع شركة الكهرباء لإعادة ضبط الوصلات

ومن الأسئله الشائعة التي تتسبب في حاله قلق لدى المشتركين، أنه في حالة وجود لمبة التلاعب «منورة»، والعداد المسبق الدفع أو الكهرباء في البيت «مفصول».

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه على المشترك في هذه الحالة الإبلاغ والتواصل مع فرع شركة توزيع الكهرباء التابع له؛ لإرسال احد الفنيين بالفرع لإعادة ضبط الوصلات، لافتا إلى أن هذه الحالة ترجع إلى عدة أسباب، هي:

- السبب الأول: نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

وقال الجهاز إنه في هذه الحالة يعيد مندوب شركة توزيع الكهرباء «الفني»، الأطراف المهتزة الساقطة من العداد إلى مكانها الطبيعي، ثم يُفعل الكارت لوقف لمبة التلاعب، مع الاحتفاظ بالرصيد.

السبب الآخر: أحيانا تظهر لمبة صفراء مكتوب عليها تلاعب، لا سيما أن هذه الظاهرة تعرض مالك العداد إلى محضر وغرامة، وهذه الحاله تكون بسبب «حل أو فك غطاء العداد (روزته)، وتظهر رساله بكمبيوتر الشحن (حالة غطاء مفتوح)».

مميزات العدادات مسبقة الدفع

- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك، والتأكد من قيمة الفاتورة.

- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها، حسب إمكانياته.

- قلة المشكلات بين محصل الكهرباء والعملاء.

- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.

- عدم تأخر المشترك في السداد.

- آلية وطرق التعامل مع العدادات مسبقه الدفع

- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكد من مطابقة الكود، وأن الكارت يعمل بشكل جيد.

- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاذ الرصيد.

- يجب عند تركيب العداد التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.

- يوضع الكارت في العداد قبل عملية الشحن للتأكد من عدم وجود مشكلة، أو ظهور رسالة «لا يمكن الشحن».

- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعا للزحام الشديد على مراكز الشحن.