كيفية اختبار عداد الكهرباء الميكانيكي والديجيتال في خطوات بسيطة

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خطوات وكيفية اختبار عداد الكهرباء، وبعض النصائح التي يمكن من خلالها أن يختبر المواطن عداد الكهرباء الخاص به والتأكد من سلامته ظاهريًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية اختبار عداد الكهرباء الميكانيكي والديجيتال والإلكتروني، والتأكد من سلامته وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء على النحو التالي:

كيفية اختبار عداد الكهرباء الميكانيكي والديجيتال

1. افصل كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبايل «فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة».

2. بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كافة الأجهزة.

3. بالنسبة للعداد مسبق الدفع «العداد الذي يتم شحنه من خلال الكارت» يتم تسجيل الرصيد المتبقي بالعداد بعد فصل كافة الأجهزة.

4. بعد مرور 15 دقيقة من الفصل قم بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى ثم تسجيل قراءة العداد مرة أخرى، وبالنسبة لعداد مسبق الدفع يتم تسجيل المبلغ المتبقي بالعداد مرة أخرى.

5. إذا كانت القراءة ثابتة؛ اطمئن أنّ العداد الميكانيكي والديجيتال سليم، وإذا كان المبلغ المتبقي ثابت اطمئن أنّ العداد مسبق الدفع سليم.

6. إذا تغيرت القراءة بالعداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أو تغير المبلغ المتبقي بالعداد مسبق الدفع يُنصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معمليًا.

كيفية اختبار العداد الإلكتروني

كما يوضح الجهاز اختبار بسيط لفحص عداد الكهرباء الميكانيكي أو الإلكتروني المركب في وحدتك، إذ قد يفاجأ البعض بعبارة «العداد معطل» في فاتورة الكهرباء، دون أن يعرف السبب والآثار المترتبة على ذلك.

لذا فإنّ هناك طريقة سهلة لفحص العداد الميكانيكي والالكتروني لمعرفة إن كان سليمًا أم معطلاً وهى:

1. غلق جميع مفاتيح الإضاءة بالمكان، وفصل جميع الأجهزة المنزلية.

2. تسجيل قراءة العداد عند الفصل.

3. تسجيل قراءة العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل.

إذا كانت القراءة ثابتة اطمئن أن العداد سليم، أما إذا تغيرت القراءة فهذا مؤشر بوجود خلل ما بالعداد ينصح في هذه الحالة بالتوجه للشركة لتقديم طلب فحص العداد معمليًا وتركيب عداد بديل.