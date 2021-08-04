خطوة بخطوة.. كيف تكتشف التلاعب في عداد الكهرباء؟

يفاجأ البعض بارتفاع فاتورة الكهرباء بصورة مبالغ فيها، وتكثر الشكاوى في شركات توزيع الكهرباء، ويعتبر التلاعب أو سرقة التيار بدون معرفة صاحب الوحدة، هو السبب الأكثر شيوعًا لارتفاع الكهرباء.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، نستعرض بالخطوات كيفية اكتشاف التلاعب أو سرقة التيار الكهربائي وفقًا للمهندسة نهال عبد رب النبي رئيس قسم العدادات والدفع المسبق بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والتي نشرت عبر الصفحة الرسمية للشركة القابضة للكهرباء والطاقة على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، وذلك في السطور التالية..

خطوات اكتشاف التلاعب في عداد الكهرباء

وبحسب المهندسة نهال إن أغلب عدادات الكهرباء تكون داخل الوحدة السكنية أيا كان نوعها المملوكة للمستفيد، وهذا يمنع التلاعب، لكن في حالة كان بعيدا فيمكن اكتشاف التلاعب من خلال الآتي..

إذا لم تكن تراقب ما تقوم باستهلاكه، فإن أول علامات هي زيادة قيمة الفاتورة، مقارنة بمتوسط الفواتير السابقة، ونصحت بضرورة متابعة الاستهلاك بشكل دوري.

ونصحت بضرورة استبدال العداد القديم بالعدادات الذكية أو مسبقة الدفع، حيث إنها الأكثر أمانًا وفعالية ضد السرقة، حيث إن العداد المسبق الدفع مصمم ضد التلاعب.

كيف تحمي عداد الكهرباء من التلاعب

وأوضحت أن الحل الوحيد لحماية عداد الكهرباء من التلاعب هو مراقبة الاستهلاك اليومي، أو فصل الكهرباء لمدة 6 ساعات مثلا، ومراقبة الاستهلاك، فإذا كان هناك زيادة في الاستهلاك فهذا يعني سرقة التيار.

كيفية اختبار العداد الإلكتروني؟

كما يوضح الجهاز اختبار بسيط لفحص عداد الكهرباء الميكانيكي أو الإلكتروني المركب في وحدتك، إذ قد يفاجأ البعض بعبارة «العداد معطل» في فاتورة الكهرباء، دون أن يعرف السبب والآثار المترتبة على ذلك.

لذا فإنّ هناك طريقة سهلة لفحص العداد الميكانيكي والالكتروني لمعرفة إن كان سليمًا أم معطلاً وهى:

1. غلق جميع مفاتيح الإضاءة بالمكان، وفصل جميع الأجهزة المنزلية.

2. تسجيل قراءة العداد عند الفصل.

3. تسجيل قراءة العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل.

إذا كانت القراءة ثابتة اطمئن أن العداد سليم، أما إذا تغيرت القراءة فهذا مؤشر بوجود خلل ما بالعداد ينصح في هذه الحالة بالتوجه للشركة لتقديم طلب فحص العداد معمليًا وتركيب عداد بديل.