وظائف شاغرة بالمدارس المصرية اليابانية.. العمل «يومين» أسبوعيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصها على زيادة فاعلية العمل داخل المدارس المصرية اليابانية في إطار البرتوكول الموقع مع الجانب الياباني وأهمية اختيار العناصر التي تعمل بالمنظومة، موضحة أنّه تقرر فتح باب التقدم للعمل كمسؤول أنشطة التوكاتسو للحاصلين على مؤهلات عليا وفق عدة شروط.

وكشف مصدر مسؤول بالوزارة لـ«الوطن»، عن إرسال مذكرة للمديريات وبناءً عليها يتم تحديد احتياجاتها من الموظفين وفق الشروط المنصوص عليها، مؤكدا أنّ المدارس المصرية اليابانية حريصة على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2021/2022، كما شدد على جميع المتقدمين باتباع التعليمات بدقة والالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم.

وأضاف المصدر أنّ مديريات التربية والتعليم تتولى عقد اختبارات القبول للمرشحين.

شروط الالتحاق بوظائف المدارس المصرية اليابانية

- ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عاما اعتبارا من أول يناير 2022.

- التفرغ يومين أسبوعيا للعمل بالمدراس المصرية اليابانية.

- محل الإقامة والعمل يكون قرب نطاق المدرسة.

- الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية على مستوى الجمهورية.

- أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل تربوي.

- يجب أن يكون للمرشح خبرة في مجال التدريب وخبرة مسبقة بالتدريب لا تقل عن 5 سنوات.

- ألا يقل تقدير الأداء السنوى عن ممتاز للسنوات الأخيرة الثلاثة.

- أن تكون صحيفة الأحوال الوظيفية الخاصة بالمرشح خالية من أي جزاءات أو عقوبات.

- أن يتمتع المرشح بحسن السير والسلوك.

- ألا يخل المرشحين بأداء مهام عملهم الأساسي سواء بالمدارس أو في الإدارات أو المديريات التعليمية.

- تحضير السيرة الذاتية ورقيا وبصيغة pdf وصحيفة أحوال إلكترونية حديثة، وإفادة من التوجيه التابع له المتقدم بعدم وجود عجز بالمادة التي يدرسها.

- ينتهي موعد التقديم يوم 12 أغسطس الحالي.