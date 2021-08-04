تعرف على اختبارات القدرات 2021 لكليات التمريض: 75 سؤالا فى ساعة ونصف

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبارات القدارات 2021، للالتحاق بكلية التمريض، بالإضافة إلى شروط النجاح وعدد الأسئلة وزمن الاختبار، لافته إلي أن هذه الاختبارات يتم تطبيقها على خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد التمريضية لتحديد توافر المواصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب التمريض؛ من حيث اللغة التي يتم التدريس بها في الكليات «الإنجليزية»، الحالة النفسية السوية التي تساعده على التعامل مع المرضي والفئات المجتمعية في ظروف مختلفة، التفكير الناقد الذى يساعد الطالب علي دراسة المواقف كصورة متكاملة وتحليلها بطريقة نقدية، وأيضا الصفات الجسمانية التي تعين الطالب على تحمل الأعباء والمواقف المختلفة.

وقالت الوزارة: تأتي اختبارات القدرات 2021 لكليات التمريض في أربعة مجالات رئيسية بنحو:

أولًا: اختبار اللغة الإنجليزية: 25 درجة

- أسئلة اللغات تعتبر تطبيق على استخدام اللغة وقواعدها.

- تتنوع أسئلة اللغة في العديد من الموضوعات الحياتية والعامة.

ثانيًا: اختبار التفكير الناقد: 25 درجة

- الأسئلة باللغة العربية.

-أسئلة مرتبطة بأسلوب التفكير الذي يجب أن يتسم به طالب التمريض.

ثالثًا: اختبار السمات الشخصية: 25 درجة

- الأسئلة باللغة العربية.

- مجموعة أسئلة خاصة بتقييم الحالة النفسية التي تساعد على التعامل مع المرضي والفئات المجتمعية في ظروف مختلفة.

رابعًا: المقابلة الشخصية:

تتم المقابلة مع لجان متخصصة في مجال التمريض.

- تقيس المقابلة عدة جوانب وهي كالتالي: ‌

أ. المظهر العام.

‌ب. مهارات التواصل.

‌ج. المهارات الذهنية.

زمن اختبار القدارات:

حددت وزارة التعليم، زمن الاختبار، بساعة ونصف «يبدأ الاختبار الساعة 10.30صباحا»، ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب، ثم تبدأ المقابلة الشخصية مع لجنة ثلاثية أو خماسية أو سباعية ووضع درجة من 25.

شروط النجاح للالتحاق بكليات التمريض:

شروط النجاح في اختبار قدرات كليات التمريض، حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار والمقابلة الشخصية؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

عدد أسئلة اختبارات القدارات لكليات التمريض:

يشمل الاختبار 75 سؤال (أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ).