«تعليم الجيزة» تكشف عن تعليمات مهمة بشأن التقديم للمدارس

شدد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، على الإدارات التعليمية بضرورة متابعة التقديم بالمدارس للصفين الأول الابتدائي والثانوي العام والفني مع تطبيق الإجراءات بكل دقة وحزم، مؤكداً التصدي لأي مخالفات أو تجاوزات وعدم قبول أي تبرعات نقدية أو عينية تحت أي مسمى.

وأضاف «الجيار» في بيان، أنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة تحويلات الطلاب بين المدارس بالإدارات التعليمية والنزول على أرض الواقع للمتابعة، طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وفي حالة وجود أي مخلفات يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فوراً.

«الجيار»: يجب الاستعداد للمشاركة بمعرض ختام الأنشطة

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات وإعلان الجداول بالمدارس لعقد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020/2021 مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة مع الالتزام بالعدد المحدد باللجنة بنحو 14 طالباً فقط.

وأكد مدير المديرية، ضرورة سرعة تجهيز مدارس التأسيس العسكرى الجديدة لدخولها بالعام الدراسى الجديد، مع سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة قبل بدء العام الدراسي الجديد2021، مشدداً على أنه يجب على جميع الإدارات الاستعداد للمشاركة بمعرض ختام الأنشطة التربوية المقرر إقامته الأسبوع المقبل، لافتاً إلى سرعة صرف المرتبات والمكافآت للصناديق الخاصة وفق الموعد المحدّد من قبل المالية، والانتهاء والتخلص من الرواكد بالمدارس والإدارة وتجميعها لتسليمها للخدمات الحكومية.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أعلنت جدول امتحانات مراحل النقل للتعليم الفني الدور الثاني، ومراحل صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات، اعتباراً من الأسبوع الجاري، مؤكدة أن الإدارات التعليمية تتولى إعلان جدول الامتحانات، مشددة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشدّدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.