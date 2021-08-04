لطلاب الثانوية.. كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها

رغم عدم ظهور نتيجة الثانوية العامة، إلا أن عددا كبيرا من الطلاب يبحثون عن شروط ومواعيد اختبارات القدرات، التي يعتبر اجتيازها شرطا أساسيا للالتحاق ببعض الكليات. وبعدما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات، قواعد القبول بالجامعات للعام الجامعي 2021 /2022، وهي نفس قواعد العام الماضي، تستعرض «الوطن» أبرز الكليات التي تضع شرطا للالتحاق بها تجاوز اختبارات القدرات.

كليات تضع اجتياز اختبارات القدرات شرطا للالتحاق بها

1- كليات التربية الرياضية.

2- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

3- كليات الفنون التطبيقية.

4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

7- شعبتا التربية الفنية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

8- كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9- كليات الإعلام.

10- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

11- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

12- كليات التمريض.

13- كليات السياحة والفنادق.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت إرشادات وقواعد اختبارات القدرات 2021 لطلاب الثانوية العامة، وذلك للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط دخولها اجتياز اختبارات القدرات حيث جاءت قواعد أداء اختبار القدرات 2021 لطلاب الثانوية العامة، كالتالي:

- اعبتار الطالب راسبًا إذا عثر بحوزته على تليفون محمول حتى لو كان مغلقا.

- منع الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح بدخولها قاعة الاختبار.

- يلتزم الطالب بجلب جميع المستلزمات الوقائية «كمامات طبية وكحول».

- التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات.

- منع تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أو نشر الاختبار بأي وسيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- التواجد قبل موعد الاختبار بـ60 دقيقة.