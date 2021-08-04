«النهضة تستقوي بالخارج».. خطة الإخوان لنشر الفوضى في تونس

«ستواجه تونس فوضى عارمة ستؤثر على كل دول البحر المتوسط والجزائر وليبيا، أنا أؤمن أن تونس وأوروبا، خاصة جنوب أوروبا، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا، في نفس المركب ويواجهون نفس المصير»، هكذا حرض راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس على إشعال الفوضى في تونس من خلال الاستقواء بالخارج، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

الاتحاد العام التونسي للشغل يندد بتهديدات الغنوشي بالعنف الداخلي

وأوضح التقرير أن راشد الغنوشي يستقوى بالخارج للضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد من أجل التراجع عن قرارات تصحيح المسار، وهو ما رفضه الاتحاد العام التونسي للشغل، معربا عن إدانته لجوء قادة حركة النهضة للاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضد تونس، كما ندد الاتحاد بتهديدات الغنوشي بالعنف الداخلي، معتبرا ذلك خطرا على مصالح تونس مؤكدا أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس كانت استجابة لمطالب شعبية وحلا أخيرا لتعقد أزمة البلاد.

ما حدث في تونس ليس انقلاباً لأن الشعب ساند قرارات الرئيس

من ناحية أخرى، أكد نجيب الدزيري الناشط والمحلل السياسي، اليوم الأربعاء، أثناء استضافته في برنامج «ميدي شو» على إذاعة «موزاييك» التونسية، أن ما حدث يوم 25 يوليو هو نتيجة لمجموعة من التحركات الشبابية التي امتدت لسنوات، بعد أن تم الالتفاف على مطالب الثورة، وفق قوله، كما أن ما حدث في تونس ليس انقلابًا لأن الشعب ساند قرارات الرئيس، بعد أن فقد البرلمان والنخبة السياسية الحاكمة ثقة الشعب.

وتابع: «قيس سعيد قام بحماية النهضة والأحزاب الحاكمة بتفعيل الفصل 80»، كما أن هناك مجتمعاً مدنيًا كفيلًا بحماية الحريات ولن يقبل بالعودة إلى ما قبل 2011، مجددًا مساندة سعيد في انتظار وضع خارطة طريق واضحة.