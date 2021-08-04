«المركزي»: ماكينات ATM جاهزة للعمل بالعملات البلاستيكية

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، إن ماكينات الصراف الآلي «ATM» بالبنوك، جاهزة للتعامل مع العملات البلاستيكية الجديدة، بفئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها المصنوعة من مادة «البوليمر».

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد ماكينات الصراف الآلي بالقطاع المصرفي، يبلغ نحو 15 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2020، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويستعد البنك المركزي، لطرح أول عملات بلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر في السوق المحلي، بفئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها مطلع نوفمبر المقبل.

وقال المركزي، إن العملات البلاستيكية تتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية، مثل طول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها فهي ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة.

كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات.

وأعلن البنك المركزي قبل أيام، أن التصميم النهائي للعملات الجديدة لم يصدر بعد وأنه جاري حاليا إجراء العديد من التعديلات، بعد تداول صورا للعملات الجديدة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المركزي في بيان، إن الألوان المتعددة الموجودة على إحدى نماذج العملات البلاستيكية ليست جزء من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعة، وأن العلامات المائية المطبوعة على العملات البلاستيكية تمثل تقنية جديدة لتأمين للعملة ضد التزوير.

وفيما يتعلق بعوامل الأمان، تتوافق العملات الجديدة مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم، مما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.

وبمناسبة قرب طرح العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر في الأسواق، جدد البنك المركزي، تأكيده على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية، بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر.