400 محل في الأوكازيون الصيفي.. كيفية الاشتراك وعقوبة المخالفين

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية حول عدد المحال التي شاركت ‏في الأوكازيون الصيفي 2021 والتي وصلت إلى 400 في اليوم الثاني كما تم تسيير عدد 180 حملة من المديريات والوزارة ‏لمتابعة السلع المعروضة في الاوكازيون والتأكد من جودتها وإعلان ‏الأسعار المعروضة عليها قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.‏

الأوراق المطلوبة من المحال للاشتراك في الأوكازيون الصيفي

للاشتراك في الأوكازيون الصيفي لابد من الحصول على تصريح أو إذن رسمي من التموين عن طريق التوجه إلى مديرية التموين التابع لها المحل من أجل التقدم بطلب للحصول على التصريح.

إحضار صورة من رخصة المحل.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة البطاقة الضريبية.

- تفويض من اسم الشركة أو المصنع التابع له المحل – إن وجد.

عقوبة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي

شدد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على عقوبة المحال التجارية غير الملتزمة بنسبة التخفيضات المعلنة بالأوكازيون الصيفي 2021، مؤكدا أن عقوبة المحلات التجارية المخالفة، التي تعلن تخفيضات وهمية، أو المحلات التي تتلاعب في نسبة التخفيضات، هي توقيع غرامة مالية على هذه المحال، قد تصل إلى 2 مليون جنيه، مؤكدا أنها تقع تحت بند تهمة الإعلانات المضللة.

تقديم شكوى لتجاوزات المحال في عروض الأوكازيون الصيفي

وطالب جهاز حماية المستهلك، الأسخاض بالإبلاغ عن المخالفات التي يشاهدونها من قبل المحال، حيث أعلن الجهاز عن تتلقى شكاوى المواطنين ضد أي مخالفات تواجههم في الأسواق، عبر الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي، أو من خلال التواصل عبر تطبيق واتس اب على رقم 01577779999، أو من خلال إرسال شكوى عبر الموقع الإلكتروني، أو إرسال شكوى عبر الصفحة الرسمية للجهاز على فيس بوك.