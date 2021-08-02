«التموين»: «مفيش محل هيقدر يتلاعب في الأوكازيون»

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المشاركين في الأوكازيون الصيفي، يقدمون إلى وزارة التموين فواتير السلع قبل الخصم وبعده، للتأكد من حقيقة الخصم، والوزارة تتأكد منهذا الأمر من خلال مفتيشيها ذوي الخبرة العالية في هذا المجال.

وأضاف «خليل»، في تصريحات لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم: «مفيش محل هيقدر يتلاعب في الأوكازيون، وقضايا التموين تدخل إلى محكمة أمن الدولة طوارئ والغرامة تصل إلى مليوني جنيه»، مشددًا على أن الوزارة توقف المحلات المتلاعبة عن المشاركة في أي «أوكازيونات» مقبلة.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التخفيضات الموجودة في الأوكازيون حقيقية.

من جانبه، قال «عصام»، أحد المشاركين في «الأوكازيون الصيفي»، إن «الأوكازيون» يعتبر فرصة للتجار لأن الخصومات المقدمة للمواطن ترفع من نسبة الإقبال، والبيع، وبالتالي فهذه فرصة لكي يستفيد التجار والمواطنون على حد سواء، مشيرًا إلى أن نسبة الخصومات تصل إلى 40%.

وفي وقت سابق، أعلن أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، تشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة سير انطلاق الأوكازيون الصيفي، الذي بدأ اليوم الاثنين 2 أغسطس والمستمر لمدة شهر كامل، وينتهي في 2 سبتمبر المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بناء على توجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن هناك حملات تنتشر يومياً في الشوارع على مستوى المحافظات، لمتابعة مدى التزام المحلات التجارية، بمعايير الأوكازيون والالتزام بالقانون.